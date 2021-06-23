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23.06.2021 14:03
Рубрика: Власть

Совет Федерации усилил наказание за преднамеренное банкротство

Текст: Владислав Куликов
Совет Федерации одобрил поправки в Уголовный кодекс, усиливающие наказание за неправомерные действия при банкротстве. При этом за преднамеренное банкротство с использованием служебного положения предусматривается наказание до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

За сокрытие же имущества, если это причинило крупный ущерб, законом устанавливается до четырех лет лишения свободы. По словам экспертов, на практике уголовные дела по данным статьям встречаются редко, и в основном касаются крупных банкротств. Причина в том, что сегодня не существует четкой методики расследования подобных преступлений. Полиции приходится проводить особые экспертизы, ждать завершения судебных разбирательств в самом банкротстве и т.д. В министерстве юстиции, разработавшем законопроект, уверены, что принятые изменения позволят повысить эффективность выявления и пресечения преступлений в сфере банкротства.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Заявление о банкротстве можно будет подать через портал госуслуг

В свою очередь адвокат бюро адвокатов "Де-юре" Роман Волкоморов полагает, что принятые закон может привести к увеличению числа лиц, осужденных за преднамеренное банкротство.

Сегодня 70 процентов кредиторов ни в какой мере не получают удовлетворение своих требований в ходе процедур банкротства. По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2020 году арбитражными судами принято к производству 172 986 заявлений о банкротстве. При этом завершено 7 125 конкурсных производств. "Из статистических данных отчетливо явствует низкая эффективность банкротных процедур, - говорит Роман Волкоморов. - Это связано как с низким качеством проведения процедур банкротства, так и со стремлением нерадивых контролирующих должника лиц обогатиться за счет преднамеренного доведения своих компаний до несостоятельности. В этой связи государством вырабатываются организационные и процессуальные основы для возможности влияния на складывающуюся ситуацию".

Согласно действующим нормам, арбитражный управляющий обязан провести проверку по выявлению признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. Результаты направляются в том числе в правоохранительные органы. По данным Судебного департамента, в 2019 году арбитражными управляющими было подготовлено 928 заключений об установлении признаков наличия фиктивного или преднамеренного банкротств. В 2020 таких заключений было уже 1 553. В то же время в 2019 году осужденных за преднамеренное банкротство было 29 человек, а в 2020 - 22 человека.

"Таким образом, преднамеренных банкротств в действительности гораздо больше, чем осужденных по соответствующей статье Уголовного Кодекса. Учитывая, что законопроект направлен, в том числе на расширение круга привлекаемых к уголовной ответственности лиц, это должно привести к увеличению числа лиц, осужденных по ст. 196 УК РФ", - говорит Роман Волкоморов.

По его мнению, угроза привлечения к уголовной ответственности в свою очередь должна способствовать снижению числа преднамеренных банкротств, от которых страдают не только кредиторы, но и практически каждый человек. Ведь прямым следствием преднамеренного банкротства является сокращение работников. Если предприятие должно по суду выплатить каким-то сотрудникам компенсации, например, за травму на производстве, есть риск, что люди не увидят своих денег в случае преднамеренного банкротства компании.

Введенные принятым законом нормы предусматривают новые способы получения доказательств - это показания лица, впервые совершившего преступление в области банкротства и активно способствующего раскрытию и расследованию преступления. Полученные таким образом доказательства позволят привлекать к ответственности бенефициарных владельцев банкротных компаний, не имеющих прямых юридических связей с банкротами, полагает адвокат. Иными словами, правоохранители смогут выявлять и привлекать к ответственности тех, кто остается в тени.

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