Совфед дал Генпрокуратуре право представлять РФ в международных судах

Совет Федерации одобрил пакет президентских законов, которые наделяют Генпрокуратуру правом представлять Россию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах и арбитражах. Это даст ведомству возможность принимать необходимые меры по защите суверенитета страны.

Как заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, расширяются полномочия надзорного органа в части представительства и защиты интересов России в межгосударственных органах, иностранных и международных судах, иностранных и международных третейских судах, включая ЕСПЧ. По словам сенатора, для реализации этих функций в ведомстве будет создано специальное подразделение.

Согласно новому закону, Генпрокуратура сможет подавать в Страсбургский суд от имени России жалобы о нарушении другими государствами - членами Совета Европы положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Ведомство будет вправе выступать в качестве третьей стороны при рассмотрении ЕСПЧ жалоб, поданных против других европейских стран.

Кроме того, согласно сопутствующему закону, Генпрокуратура сможет направлять в Конституционный суд запросы о возможности исполнения решений международных судов и органов в соответствии с положениями Конституции России.