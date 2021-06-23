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23.06.2021 10:49
Рубрика: Власть

Совфед дал Генпрокуратуре право представлять РФ в международных судах

Текст: Татьяна Замахина
Совет Федерации одобрил пакет президентских законов, которые наделяют Генпрокуратуру правом представлять Россию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах и арбитражах. Это даст ведомству возможность принимать необходимые меры по защите суверенитета страны.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Как заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, расширяются полномочия надзорного органа в части представительства и защиты интересов России в межгосударственных органах, иностранных и международных судах, иностранных и международных третейских судах, включая ЕСПЧ. По словам сенатора, для реализации этих функций в ведомстве будет создано специальное подразделение.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
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Согласно новому закону, Генпрокуратура сможет подавать в Страсбургский суд от имени России жалобы о нарушении другими государствами - членами Совета Европы положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Ведомство будет вправе выступать в качестве третьей стороны при рассмотрении ЕСПЧ жалоб, поданных против других европейских стран.

Кроме того, согласно сопутствующему закону, Генпрокуратура сможет направлять в Конституционный суд запросы о возможности исполнения решений международных судов и органов в соответствии с положениями Конституции России.

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