Совфед одобрил закон об усилении ответственности за незаконный оборот оружия

Новости

Аэропортам присвоили имена врача и авиаконструктора 18:01
Запись на вакцинацию в Подмосковье выросла в 5 раз 17:58
Работники интернет-магазина пытались украсть товары на миллион рублей 17:55
В Петербурге обновлен абсолютный температурный максимум 17:54
Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель впервые с 2018 года 17:45
В рестораны Подмосковья не пустят с медотводами от прививки и ПЦР-тестами 17:39
У Байкала появится цифровой двойник 17:39
В Москве клиента обменного пункта ограбили на три миллиона рублей 17:37
В Подмосковье могут запретить вход в транспорт без прививки 17:27
Новой Белоснежкой стала актриса колумбийско-польского происхождения 17:27
В Подмосковье из-за коронавируса запретят посещать кафе без QR-кода 17:23
МИД РФ: Заявления США о кибератаках против России вызывают недоумение 17:09
В Подмосковье ограничили заселение в гостиницы и отели 17:08
В Екатеринбурге на 10 суток арестовали пьяного мужчину на самокате 17:08
Посла Великобритании вызовут в МИД РФ из-за инцидента в Черном море 17:02
Собянин открыл после комплексной реконструкции сразу четыре поликлиники 16:51
Сертификат вакцинации дополнят сроками действия прививки 16:39
Минздрав сравнил число осложнений после COVID-19 и гриппа 16:29
Ресторатор Дмитрий Левицкий поддержал обязательную вакцинацию и систему ограничений в Москве 16:27
Истребитель РФ не дал приблизиться к госгранице самолету-разведчику США 16:18
Путин поручил проверить, чтобы средства на диспансеризацию поступили без сбоев 16:14
Ученые рассказали о новом "суперраспространителе" COVID-19 16:10
Совфед одобрил закон о доступе к данным геолокации для поиска пропавших 16:09
Мурашко заявил, что беременные тоже тяжело болеют коронавирусом 16:05
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
23.06.2021 17:10
Рубрика: Власть

Совфед одобрил закон об усилении ответственности за незаконный оборот оружия

Текст: Михаил Фалалеев
Сенаторы одобрили изменения в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Наказание предусмотрено за незаконное приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему. Максимальное наказание за это будет увеличено с четырех до пяти лет.

В пояснительной записке, объясняющей актуальность нового закона, авторы документа сослались на статистические данные ФСБ и МВД. Так, в 2018-2020 годах правоохранительными органами и органами безопасности из незаконного оборота было изъято свыше 67 тысяч единиц огнестрельного оружия, 3,3 миллиона боеприпасов, 14 тысяч взрывных устройств, около 16 тонн взрывчатых веществ. Кроме того, было выявлено и ликвидировано более 500 подпольных мастерских по изготовлению, переделке оружия, изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также боеприпасов. Подобных преступлений зарегистрировано свыше 130 тысяч. Более 60 процентов изъятого оружия является гражданским, переоборудованным в боевые аналоги. За такие преступления теперь и ужесточается уголовная ответственность.

В РФ предложили повысить возраст покупки газового и сигнального оружия

Авторы закона подчеркивают, что до сих пор уголовное законодательство не разграничивало крупнокалиберное огнестрельное оружие от иного стрелкового огнестрельного оружия. Вместе с тем крупнокалиберное огнестрельное оружие обладает повышенным поражающим воздействием, а боеприпасы к нему фактически являются взрывными устройствами. И нахождение такого оружия в незаконном обороте характеризуется повышенной степенью общественной опасности. Поэтому преступления, связанные с незаконным оборотом крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, выводятся в отдельную статью УК РФ.

Кроме того, усиливается ответственность и за переделку пневматики. Сегодня в месяц продается более 50 тысяч единиц оружия с дульной энергией от 3 до 7,5 Дж, для приобретения которого не требуется получения соответствующей лицензии. Однако нередко интерес к такому виду оружия в большей степени обусловлен возможностью внесения относительно несложных механических изменений, позволяющих в десятки раз повысить его поражающие свойства до значений, сравнимых с характеристиками огнестрельного оружия. В 50 процентах случаев против людей и животных фиксировалось применение пневматического оружия с дульной энергией свыше 25 Дж. Но только каждый десятый виновный был привлечен к уголовной ответственности. За незаконные изготовление и продажу пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж была предусмотрена лишь административная ответственность в виде незначительного штрафа. Теперь за это введена уголовная ответственность.

К уголовной ответственности будут привлекать и любителей применять разную пиротехнику в период проведения значимых общественно-политических мероприятий и в местах массового скопления граждан. Теперь применение легковоспламеняющихся, пиротехнических и других опасных предметов признано не просто хулиганством, а уже с использованием оружия.

Власть Работа власти Госуправление Власть Право Уголовное право Законодательная власть Совет Федерации Законопроекты и комментарии Все о личном и служебном оружии

Главное сегодня

Путин поручил Хуснуллину подключиться к восстановлению объектов в Крыму
Песков: Полный локдаун в России не планируется
Собянин озвучил прогноз по ситуации с коронавирусом
Истребитель РФ не дал приблизиться к госгранице самолету-разведчику США
В Индии сообщили о высокой заразности новейшего штамма COVID
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Шойгу: Мир стремительно погружается в новое противостояние