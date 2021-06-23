Совфед одобрил закон об усилении ответственности за незаконный оборот оружия

Наказание предусмотрено за незаконное приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему. Максимальное наказание за это будет увеличено с четырех до пяти лет.

В пояснительной записке, объясняющей актуальность нового закона, авторы документа сослались на статистические данные ФСБ и МВД. Так, в 2018-2020 годах правоохранительными органами и органами безопасности из незаконного оборота было изъято свыше 67 тысяч единиц огнестрельного оружия, 3,3 миллиона боеприпасов, 14 тысяч взрывных устройств, около 16 тонн взрывчатых веществ. Кроме того, было выявлено и ликвидировано более 500 подпольных мастерских по изготовлению, переделке оружия, изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также боеприпасов. Подобных преступлений зарегистрировано свыше 130 тысяч. Более 60 процентов изъятого оружия является гражданским, переоборудованным в боевые аналоги. За такие преступления теперь и ужесточается уголовная ответственность.

Авторы закона подчеркивают, что до сих пор уголовное законодательство не разграничивало крупнокалиберное огнестрельное оружие от иного стрелкового огнестрельного оружия. Вместе с тем крупнокалиберное огнестрельное оружие обладает повышенным поражающим воздействием, а боеприпасы к нему фактически являются взрывными устройствами. И нахождение такого оружия в незаконном обороте характеризуется повышенной степенью общественной опасности. Поэтому преступления, связанные с незаконным оборотом крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, выводятся в отдельную статью УК РФ.

Кроме того, усиливается ответственность и за переделку пневматики. Сегодня в месяц продается более 50 тысяч единиц оружия с дульной энергией от 3 до 7,5 Дж, для приобретения которого не требуется получения соответствующей лицензии. Однако нередко интерес к такому виду оружия в большей степени обусловлен возможностью внесения относительно несложных механических изменений, позволяющих в десятки раз повысить его поражающие свойства до значений, сравнимых с характеристиками огнестрельного оружия. В 50 процентах случаев против людей и животных фиксировалось применение пневматического оружия с дульной энергией свыше 25 Дж. Но только каждый десятый виновный был привлечен к уголовной ответственности. За незаконные изготовление и продажу пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж была предусмотрена лишь административная ответственность в виде незначительного штрафа. Теперь за это введена уголовная ответственность.

К уголовной ответственности будут привлекать и любителей применять разную пиротехнику в период проведения значимых общественно-политических мероприятий и в местах массового скопления граждан. Теперь применение легковоспламеняющихся, пиротехнических и других опасных предметов признано не просто хулиганством, а уже с использованием оружия.