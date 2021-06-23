Совфед упростил порядок выезда несовершеннолетних за рубеж

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, упрощающий порядок выезда несовершеннолетних за рубеж. Теперь нотариальное согласие одного из родителей потребуется только в том случае, если ребенок едет без их сопровождения.

Как отмечается в сопроводительных документах, поправки вносятся во исполнение решения Конституционного суда, который признал не соответствующими Основному закону ряд норм в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж.

В одобренном сегодня законе прописано, что ребенок может выехать из страны с одним из родителей при условии, что второй не давал на это "выраженного несогласия". Это несогласие может действовать определенный срок и распространяться на отдельные или на все государства. Если же родитель выразил несогласие, но потом сам решил поехать с ребенком за границу, то никаких разрешений оформлять не придется.

В случае выезда несовершеннолетнего гражданина из Российской Федерации без сопровождения законного представителя требуется наличие нотариально заверенного согласия только одного из законных представителей, а не обоих, как сейчас.

Порядок подачи и отзыва, приема и ведения учета заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетнего гражданина установит МВД РФ.