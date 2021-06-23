Суд Болгарии открыл дело против лидера движения "Русофилы"

Суд Болгарии с подачи спецпрокуратуры открыл дело против многолетнего лидера национального движения "Русофилы" Николая Малинова.

Шпионский скандал вокруг Малинова начался в 2019 году. Тогда в в местных СМИ был распространен некий документ, авторство которого приписывается руководителю "Русофилов". В данном материале, носящем весьма общий характер, говорится о необходимости сближения Софии с Москвой и подвергается критике зависимость Болгарии от НАТО и ЕС.

Напомним, что Николай Малинов является кавалером ордена Дружбы, врученного ему за заслуги в углублении сотрудничества между народами России и Болгарии. Эту награду ему вручил лично президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, Малинов выступает председателем политической партии "Возрождение отечества", официально зарегистрированной болгарским ЦИК в феврале текущего года.