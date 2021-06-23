У зарубежных инвесторов возродился интерес к офисам

Инвестиции в офисы будут увеличиваться, а в целом объем вложений в недвижимость может вырасти в этом году на 15-20%. Такие результаты приводятся в глобальном исследовании настроений инвесторов, проведенным CBRE.

В ближайшие несколько лет в мире будет наблюдаться несколько основных трендов, определяющих стратегии инвесторов, считают в компании. По мере возвращения сотрудников в офис будут увеличиваться инвестиции в офисную недвижимость. Американские инвесторы менее оптимистичны, поскольку многие считают, что удаленная работа станет долгосрочным трендом. В Азиатско-Тихоокеанском регионе 14% опрошенных заявили, что ожидают увеличения спроса на офисные помещения. Бизнес начинает наблюдать снижение производительности труда в удаленном режиме, что постепенно меняет отношение к офису, отмечают в CBRE.

Пандемия обострила внимание инвесторов к обеспечению здоровья и безопасности арендаторов, возвращающихся на работу в офисы. При оценке объектов инвестирования все большее внимание уделяется таким характеристикам зданий, как энергосистемы и качество фильтрации воздуха.

Арендодатели и инвесторы во всем мире активизируют усилия по привлечению сотрудников обратно на рабочие места, усиливая привлекательность офисных объектов. Среди дополнительных удобств - внедрение мобильных приложений для арендаторов, улучшение качества воздуха в помещениях и "повышение чувства общности среди арендаторов".

Кроме того, опрос показал, что у инвесторов растет интерес к альтернативным активам. В 2020 году они активно интересовались центрами обработки данных, мультитемпературными складами и коливингами. В Европе, в частности, инвесторов интересуют медицинские учреждения и центры обработки данных.

Также восстанавливаются инвестиции в наиболее пострадавшие классы активов. В Европе вновь будут набирать популярность торговые комплексы, считают в CBRE. Дополнительным обнадеживающим фактором стала выросшая в последние месяцы готовность некоторых банков предоставлять финансирование для торговых объектов.

В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке наблюдается восстановление инвестиционного спроса на отели, но с заметным изменением состава покупателей. Существует большое количество частных инвесторов, готовых инвестировать в долгосрочные семейные гостиничные активы, которые редко выставляются на продажу. Восстановление спроса на гостиницы наблюдается и в Азиатско-Тихоокеанском регионе: инвесторы надеются, что по мере ослабления ограничений на поездки сработает эффект отложенного спроса.

В России также вернулся интерес инвесторов к офисной недвижимости и торговым активам, говорит гендиректор СBRE в России Владимир Пинаев. А вот альтернативные секторы недвижимости отечественным инвесторам пока неинтересны из-за ограниченного предложения и зачастую отсутствия качественного продукта, отмечает он.