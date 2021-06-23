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Текст:   Марина Трубилина 
11:55 23.06.2021

У застройщиков-мошенников арестовали имущество на 35 млрд рублей

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Фонд защиты прав дольщиков из-за правовых нюансов не может взыскать потраченные средства с недобросовестных застройщиков. Эту проблему обсудят на заседании в июле Фонд защиты прав дольщиков, партия "Единая Россия", представители правоохранительных органов и Ассоциации юристов России.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Помощь одному обманутому дольщику обходится в 2,1 млн рублей

Фондом приняты решения по восстановлению прав около 80 тыс. обманутых дольщиков, общая сумма обязательств - более 211 млрд руб, сообщает пресс-служба фонда. В рамках расследования уголовных дел в сфере долевого строительства наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых: на 131 объект недвижимости, 6 автомобилей, 110 земельных участков, 2 объекта незавершенного строительства общей стоимостью 35,5 млрд руб. Эта сумма несоизмерима с размером причиненного ущерба и затратами на восстановление прав пострадавших граждан, отмечают в фонде.

Кроме того, фонд не признан потерпевшим ни по одному уголовному делу, возбужденному в отношении застройщиков, а значит, вообще не может претендовать на возмещение, подчеркивает гендиректор фонда Константин Тимофеев. Следователи отказывают в признании фонда потерпевшим из-за сложности механизмов защиты прав граждан со стороны фонда и сложившейся трактовки норм Уголовно-процессуального кодекса.

"Признание Фонда потерпевшим в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении застройщиков-банкротов, позволило бы нам претендовать на возмещение ущерба и взыскивать убытки. Полученные средства мы могли бы далее направлять на защиту прав пострадавших граждан. От депутатов поступило предложение в рамках их полномочий подключиться к решению данных правовых вопросов", - отметил глава фонда.

Необходимы изменения в устоявшиеся трактовки норм УПК, вплоть до внесения в него изменений, считает руководитель рабочей группы "Единой России", депутат Госдумы Александр Якубовский.

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