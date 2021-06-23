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23.06.2021 14:27
Рубрика: В мире

В австрийских столовых будут готовить только из местных продуктов

Текст: Александр Саможнев

Правительство Австрии предложило программу, по которой в общественных столовых по всей стране будут готовить только из региональных продуктов. В таких заведениях питаются ежедневно около полумиллиона граждан. Закупки продовольствия для этих целей составляют в год 330 миллионов евро.

Фото: Константин Завражин
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"Вместо курицы из Украины, масла из Голландии или яблок из Чили мы будем уделять все больше внимания местному качеству в коммунальном общественном питании", - цитирует газета Die Presse министра сельского хозяйства Австрии Элизабет Кёстингер.

Кроме того, к 2030 году не менее 55 процентов используемых продуктов должны быть биологического происхождения. Кабинет ожидает импульс для экономики от нововведения. Ежедневная стоимость товаров федерального правительства в секторе продовольственного снабжения составляет 1,35 миллиона евро, а ежегодно - впечатляющие 330 миллионов евро.

Стопроцентная государственная закупка продуктов питания у местных производителей, в том числе для столовых и домов престарелых, как это предусмотрено в правительственной программе, займет еще несколько лет, полагает управляющий директор федеральной компании по закупкам Андреас Немец.

По его словам, в этом кроется определенная проблема. Вместо продуктов быстрого приготовления придется полагаться на региональные товары. Для достижения цели, вероятно, потребуется переосмысление процесса поварами и финансовыми контролерами. "В конечном итоге, меню готовят на кухнях", - подчеркнул снабженец.

В 2018 году в Австрии был введен "принцип наилучшей цены" для всех пищевых продуктов, включая такие полуфабрикаты, как сыр и йогурт. С тех пор, помимо цены, в качестве критерия для государственных закупок должна быть определена характеристика качества. Однако, по мнению специалистов, практика закупок в последние годы показала, что крайне низкие цены могут подорвать критерий качества.

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