Новости

РПЦ привлечет к развитию богословской науки светских ученых 23.06.2021
В Барселоне покончил с собой основатель антивирусной компании McAfee 23.06.2021
Роналду обновил рекорд по голам на чемпионатах мира и Европы 23.06.2021
В Сирии готовят новую инсценировку химатаки против мирного населения 23.06.2021
Переводчицу Пентагона приговорили к 23 годам тюрьмы 23.06.2021
BBC: Британский эсминец намеренно вошел в российскую погранзону 23.06.2021
Украина запретила въезд россиянам без ПЦР 23.06.2021
Сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы 23.06.2021
МИД: США отказываются должным образом рассматривать случаи кибератак на РФ 23.06.2021
Умер актер Валентин Рыжий 23.06.2021
Захарова назвала ложью заявления Лондона по инциденту в Черном море 23.06.2021
В Ялте число пострадавших от ливней выросло до 55 23.06.2021
Нерабочие дни в мае не помешали росту промпроизводства 23.06.2021
В Ялте людей начали эвакуировать из-за появления новой реки 23.06.2021
Автогол вратаря вывел Испанию вперед в матче со словаками 23.06.2021
Умер легендарный диктор, народный артист России Виктор Балашов 23.06.2021
Минобороны показало кадры преследования британского эсминца в Черном море 23.06.2021
На выставке в Минске презентовали тепловые пушки нового поколения 23.06.2021
Двоих сотрудников S7 задержали по подозрению в коммерческом подкупе 23.06.2021
В Москве "Яндекс" открыл пункты вакцинации от коронавируса для курьеров 23.06.2021
Организаторам речных круизов в Москве грозит штраф до миллиона рублей 23.06.2021
У зарубежных инвесторов возродился интерес к офисам 23.06.2021
Среди привившихся в Подмосковье разыграют еще одну квартиру 23.06.2021
Театральные деятели поддержали идею доступа зрителей по QR-кодам 23.06.2021
Франция проведет в Куршевеле сразу два этапа юниорского Гран При по фигурному катанию 23.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
23.06.2021 23:25
Рубрика: В мире

В Барселоне покончил с собой основатель антивирусной компании McAfee

Текст: Константин Волков
Фото: AP Photo/Alan Diaz Фото: AP Photo/Alan Diaz
Фото: AP Photo/Alan Diaz

В испанской тюрьме покончил с собой Джон Макафи, основатель американской компании McAfee, выпускающей антивирусные программы. Об этом сообщает 23 июня испанская газета Pais.

Макафи был найден мертвым в тюремной камере в Барселоне.

Ранее Национальный суд Испании одобрил экстрадицию Макафи в США, где ему грозил процесс по делу о неуплате налогов. Согласно материалам обвинения, он не платил налоги с доходов от криптовалют, консультаций, публичных выступлений, а также - с продажи прав на создание фильма о его судьбе.

Макафи был задержан в аэропорту Барселоны, через который он летел в Стамбул, в начале октября 2020 года, поскольку ранее США объявили его в международный розыск.

Актриса и сценаристка Хайди Феррер заболела COVID и покончила с собой
В мире Европа Испания

Главное сегодня

Минобороны показало кадры преследования британского эсминца в Черном море
Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель впервые с 2018 года
Путин поручил Хуснуллину подключиться к восстановлению объектов в Крыму
В Подмосковье из-за коронавируса запретят посещать кафе без QR-кода
В Индии сообщили о высокой заразности новейшего штамма COVID
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Россия и США займутся восстановлением нормальной работы дипмиссий