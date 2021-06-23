В Барселоне покончил с собой основатель антивирусной компании McAfee

В испанской тюрьме покончил с собой Джон Макафи, основатель американской компании McAfee, выпускающей антивирусные программы. Об этом сообщает 23 июня испанская газета Pais.

Макафи был найден мертвым в тюремной камере в Барселоне.

Ранее Национальный суд Испании одобрил экстрадицию Макафи в США, где ему грозил процесс по делу о неуплате налогов. Согласно материалам обвинения, он не платил налоги с доходов от криптовалют, консультаций, публичных выступлений, а также - с продажи прав на создание фильма о его судьбе.

Макафи был задержан в аэропорту Барселоны, через который он летел в Стамбул, в начале октября 2020 года, поскольку ранее США объявили его в международный розыск.