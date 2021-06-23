Адриана Жуковская, стилист, Минск:
- В пору знойного лета в моем плейлисте много зажигательной музыки, под которую можно легко устроить диско-клуб прямо у себя дома. Когда тоска - слушаю что-то легкое, спокойное. А когда кажется, что готова прошагать вокруг экватора, в голову западают бодрящие аккорды, рок-музыка. Главное, чтобы текст был со смыслом, а мелодия - красивой.
Иван Малькевич, пенсионер, Карелия:
- Чем старше становлюсь, тем с большим трепетом пою наши белорусские песни. Особенно любим петь за столом "Прымаки". Ее любил мой отец и прекрасно исполнял. Он меня научил и на гармони играть. Но мы и русские народные песни поем. Моя жена Ирина много их знает. Так что у нас любимые песни - белорусско-русские народные.
Антон Маликов, музыкант, Воронеж:
- С утра играла одна из моих любимых композиций, "Беловежская пуща" - она связана для меня с молодостью, любовью, одно время даже на телефон ее поставил. Наведывается и "Сиа хамба" - африканская народная песенка, веселая, летняя, - ее очень любит мой пятилетний сын. И сам поет, и в машине просит включить.
Наталья Журавлева, инспектор входного контроля, Калининград:
- В детстве пела в хоре, и в моей душе до сих пор звучат русские народные песни. Сейчас цветет калина, и я пою "Ой, цветет калина". Стоит жара, мы всей семьей едем купаться на речку, напеваю "Реченька-Речушка". А еще я пою колыбельные младшей дочке. Ей скоро исполнится годик, она с удовольствием слушает "За печкою поет сверчок", "Спят усталые игрушки", "Ложкой снег мешая"...
Валентина Теплова, историк, Минск:
- В моей душе звучат русские романсы. Такие, как "Я помню чудное мгновенье" на слова Пушкина и музыку Глинки, "Под душистою ветвью сирени" на музыку Пасхалова и стихи Крестовского. Романсы о цветах окрыляют душу, особенно теперь, когда лето находится на самой своей макушке и все утопает в зелени.
Екатерина Зайцева, терапевт, диетолог, Витебск:
- В моей душе звучат песни, которые слушали еще мои родители: "Там, где клен шумит", "Малиновка", "Надежда", "Городские цветы". Нравится песня "Милая" группы "Непара". Как диетолог и мама четверых детей, знаю, насколько важно поддерживать хорошее настроение. Это помогает сжигать лишние калории. А вечером, чтобы снять напряжение, лучше послушать лирические композиции.