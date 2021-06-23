В Беларуси вовсю готовятся к Международному фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске"

В июле в Витебске уже в 30-й раз пройдет Международный фестиваль искусств "Славянский базар". За эти годы музыкальный форум стал престижной площадкой для выступлений артистов со всего света. Для многих ныне известных музыкантов и певцов, выступающих в совершенно разных жанрах - от фолка до рока, участие в песенном конкурсе фестиваля стало трамплином для последующей успешной творческой карьеры. Мы расспросили наших читателей: а какие песни звучат сегодня в вашей душе?

Адриана Жуковская, стилист, Минск:

- В пору знойного лета в моем плейлисте много зажигательной музыки, под которую можно легко устроить диско-клуб прямо у себя дома. Когда тоска - слушаю что-то легкое, спокойное. А когда кажется, что готова прошагать вокруг экватора, в голову западают бодрящие аккорды, рок-музыка. Главное, чтобы текст был со смыслом, а мелодия - красивой.

Иван Малькевич, пенсионер, Карелия:

- Чем старше становлюсь, тем с большим трепетом пою наши белорусские песни. Особенно любим петь за столом "Прымаки". Ее любил мой отец и прекрасно исполнял. Он меня научил и на гармони играть. Но мы и русские народные песни поем. Моя жена Ирина много их знает. Так что у нас любимые песни - белорусско-русские народные.

Антон Маликов, музыкант, Воронеж:

- С утра играла одна из моих любимых композиций, "Беловежская пуща" - она связана для меня с молодостью, любовью, одно время даже на телефон ее поставил. Наведывается и "Сиа хамба" - африканская народная песенка, веселая, летняя, - ее очень любит мой пятилетний сын. И сам поет, и в машине просит включить.

Наталья Журавлева, инспектор входного контроля, Калининград:

- В детстве пела в хоре, и в моей душе до сих пор звучат русские народные песни. Сейчас цветет калина, и я пою "Ой, цветет калина". Стоит жара, мы всей семьей едем купаться на речку, напеваю "Реченька-Речушка". А еще я пою колыбельные младшей дочке. Ей скоро исполнится годик, она с удовольствием слушает "За печкою поет сверчок", "Спят усталые игрушки", "Ложкой снег мешая"...

Валентина Теплова, историк, Минск:

- В моей душе звучат русские романсы. Такие, как "Я помню чудное мгновенье" на слова Пушкина и музыку Глинки, "Под душистою ветвью сирени" на музыку Пасхалова и стихи Крестовского. Романсы о цветах окрыляют душу, особенно теперь, когда лето находится на самой своей макушке и все утопает в зелени.

Екатерина Зайцева, терапевт, диетолог, Витебск:

- В моей душе звучат песни, которые слушали еще мои родители: "Там, где клен шумит", "Малиновка", "Надежда", "Городские цветы". Нравится песня "Милая" группы "Непара". Как диетолог и мама четверых детей, знаю, насколько важно поддерживать хорошее настроение. Это помогает сжигать лишние калории. А вечером, чтобы снять напряжение, лучше послушать лирические композиции.