В Брестской крепости прошел митинг-реквием, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны

Тысячи людей встретили рассвет 22 июня в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". На площади Церемониалов состоялся митинг-реквием, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны.

В мероприятиях, приуроченных к этой скорбной дате, принял участие Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Накануне в Брест прибыли более сорока делегаций - представители СНГ, ЕАЭС, общественных движений и организаций из России, Франции, Германии, Сербии, участники патриотических акций, духовенство. Журналисты ведущих российских, белорусских и союзных СМИ приехали в пограничный город в рамках пресс-тура, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства при содействии Национального пресс-центра Беларуси.

Сегодня даже в тех странах, которые освободил советский солдат, пытаются переписать историю

Вместе с Дмитрием Мезенцевым представители прессы приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в Брестской крепости, а также в круглом столе "Великая Отечественная война: вопросы сохранения исторической памяти - нравственный долг поколений". Участники пресс-тура встретились с ветеранами и лидерами молодежных патриотических организаций, посетили знаковые объекты. А в четыре часа утра 22 июня стали очевидцами грандиозной военно-исторической реконструкции обороны Брестской крепости в далеком сорок первом году.

Граница всегда на замке

Брестская программа началась с посещения пограничной заставы имени Андрея Кижеватова. Здесь в сорок первом встретили врага пограничные наряды...

- Государственная граница была установлена здесь в сентябре 1939 года, - рассказал официальный представитель Брестской пограничной службы майор Сергей Дмитриев. - Этот участок охраняла пограничная застава, которой командовал Андрей Митрофанович Кижеватов. Сама застава располагалась возле Тереспольских ворот. А в этом месте, как и сегодня, находилась пограничная полоса. Именно здесь пограничные наряды лейтенанта Кижеватова и встретили фашистов.

Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что командование вермахта отводило на взятие цитадели часы, но ее защитники держались сутками, неделями... По словам Сергея Дмитриева, сегодня застава имени Кижеватова считается одной из лучших в Брестской Краснознаменной пограничной группе. Она оборудована самой современной техникой. Так, пограничные вышки заменены системой наблюдения. И буквально перед приездом журналистов пограничники задержали семерых граждан Афганистана, пытавшихся пересечь белорусскую границу.

Журналисты побывали еще на одном уникальном объекте - на Пятом форте. Он находится в трех с половиной километрах от ядра мемориального комплекса. Накануне Первой мировой войны форт был основным оборонительным сооружением Брест-Литовской крепости. А в годы Великой Отечественной принял на себя массированные удары фашистов. Недавно за счет средств Союзного государства сооружения и экспозиции форта были реконструированы.

- Реставрационные работы начались в июне 2020 года по проекту Союзного государства "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости".

Уже в январе этого года они были завершены, - рассказал заведующий музеем "Пятый форт" Александр Коркотадзе. После реставрации популярность форта, как туристического объекта, возросла. В 2019 году здесь была проведена 341 экскурсия, а за пять месяцев этого года состоялось уже 297 экскурсий.

В экспозиции форта шесть залов. Воссозданы интерьеры жилого каземата для нижних чинов, цейхгауза, умывальни. Часть экспозиции расположили вне казармы. Билет для взрослых стоит шесть белорусских рублей (около двухсот российских, для ребенка - три рубля (около ста российских).

Их подвиг бессмертен

Круглый стол начался с презентации книги "Подвиг советского народа бессмертен…". Она посвящена экспозициям "Брестской крепости-героя" и Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Книга была издана при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства.

Как отметил Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Постоянный Комитет на протяжении нескольких лет поддерживает совместную издательскую программу.

- Новая книга стала важным обязательством в преддверии Дня памяти, раздумий о тех решающих минутах, когда каждый солдат и офицер принимал для себя решение рисковать своей жизнью, - подчеркнул Дмитрий Мезенцев. - Как это давалось? Мы не всегда об этом умеем говорить. Мы порой говорим о Великой Победе высокими словами, обоснованно, правильно, искренне. Так мы думаем. Это основа и фундамент нашей памяти и уважения к великому подвигу. Но, может быть, нам больше надо говорить о нравственном выборе, о том душевном фундаменте, на котором рождались подвиги, стойкость, мужество и непоколебимая вера в свое Отечество.

Министр информации Беларуси Владимир Перцов с сожалением констатировал, что сегодня мы упустили в образовательном процессе сохранение исторической правды о событиях прошлого века, о событиях Великой Отечественной войны. Сократили учебные часы, где-то промолчали, думая, что все и так, само собой разумеется. Теперь нуждаемся в таком антидоте для молодого поколения, который когда-то получили советские школьники.

- Мы должны ответить на главный вопрос, кем будут поколения после нас: потомками героев-победителей, теми, кто будет нести с гордо поднятой головой эту историческую правду, или кем-то другим? Если сегодня мы пересмотрим отношение к образовательному процессу, литературе, то не все потеряно. Нам есть над чем поработать, - подчеркнул Владимир Перцов.

Заместитель директора Музея Победы на Поклонной горе в Москве Светлана Любенкова рассказала, что, к огромному сожалению, сегодня в ряде стран, в том числе и тех, которые освобождал советский солдат, предпринимаются попытки переписать историю, придать забвению решения Нюрнбергского процесса. В информационное поле вбрасываются искаженные данные о причинах войны, ее итогах, о ходе решающих сражений.

- Противостоять этой информационной агрессии мы можем только вместе, только сообща, объединяя все самые здравые, самые конструктивные силы, - уверена Светлана Любенкова. - И, конечно, безусловно, музеи в этой борьбе абсолютно на передовой, поскольку наши фундаментальные цели, наши музейные предметы, наши документы являются бесспорными свидетелями военных лет.

Дмитрий Мезенцев с ветеранами на презентации книги "Подвиг советского народа бессмертен…". Фото: Роман Щербенков

Память незабвенна

За несколько часов до митинга-реквиема курсанты института пограничной службы с фотографиями пограничников-героев проводят "Боевой расчет". Каждый год количество портретов увеличивается, так как удается установить новые имена. Родственники со всего бывшего Советского Союза специально приезжают, чтобы принять участие в акции, проводить в последний дозор своих близких. Честь держать портреты выпадает первокурсникам. В руках Даниила Жилинского портрет Андрея Кижеватова, у Ольги Полоцкой - портрет Михаила Сюкалова, майора, начальника 1-го отделения штаба 106-го погранотряда. Ребята рассказали, что очень волновались.

Митинг-реквием начинается по традиции с "последних минут тишины". В память о погибших на воды Западного Буга пограничники спускают венки с зажженными от Вечного огня свечами. Под песню "Журавли" в небо летят белые шары.

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил, что в этот день есть уникальная возможность осмыслить масштаб подвига защитников Отечества, спасших мир от коричневой чумы фашизма. Слова, оставленные неизвестным бойцом на стене крепости, "умираем, не срамя", воспринимаются как формула нравственного выбора между жизнью и смертью, обязательством исполнить свой служебный долг, быть верным присяге или смалодушничать и отступить.

- Особо значимо, что президенты Беларуси и России неизменно проявляют единство в защите исторической правды о Великой Отечественной, о подвиге советского солдата, тружеников тыла, партизан. Эта нравственная позиция глав государств сплачивает народы, помогает нам чувствовать себя увереннее, сильнее. Стратегический выбор наших народов, руководителей, миллионов и миллионов сограждан в том, чтобы мы жили в мире и при этом никогда не забывали о той нравственной шкале, которая особо чувствуется сегодня, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны на священной земле Брестской крепости, - сказал Госсекретарь Союзного государства.

Митинг завершается торжественным маршем войск Брестского гарнизона.

Затем состоялась военно-историческая реконструкция на Кобринском укреплении крепости, в капонире которого на 32-й день войны тяжело раненный майор Гаврилов принял свой последний бой с врагом. В постановке было задействовано более 500 реконструкторов, а также артиллерийское орудие, пиротехника, мотоциклы, легковые и грузовые автомобили военного времени.