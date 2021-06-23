Власти британского графства Суонси не разрешили местному миллионеру Крису Кили вырубить 12 деревьев в лесу, чтобы проложить 98-метровую дорожку к своей конюшне. Без нее бизнесмен вынужден проезжать на машине почти полтора километра, чтобы увидеться с лошадьми, саркастически пишет Daily Mail. Против планов Кили сократить путь в местную администрацию поступило 154 протеста, и не только от людей, но и от организаций. К примеру, Совет муниципалитета Бишопстон заявил, что на месте будущей дорожки уже есть лесная тропа, по которой можно без проблем ходить. А в объединении The Gower Society указали на возможные негативные последствия для местной природы, несмотря на обещание миллионера не просто вырубить деревья, а пересадить их на новое место. В итоге власти Суонси отказали Кили, сославшись на чрезмерную ширину планируемой дорожки и отсутствии разумного объяснения, почему она так ему нужна.

В Швейцарии миллионер оплатил штрафы за ношение никаба на улицах Стоит сказать, что миллионер не в первый раз оказывается в центре "экологического" скандала. Ранее его соседи жаловались, что он незаконно вырубал деревья на охраняемой природной территории и вместе с друзьями катался там на внедорожных велосипедах. Кроме того, на него обрушилась волна критики, когда он срезал историческую живую изгородь возле своего дома, желая построить собственную взлетно-посадочную полосу. Известен Кили и другими выходками. Например, в 2015 году он на своем вертолете залетел примерно на 1,2 километра в контролируемое воздушное пространство лондонского аэропорта Хитроу, из-за чего были временно приостановлены рейсы. Как писала газета Telegraph, бизнесмен тогда опаздывал на ланч. В итоге его оштрафовали на 1700 фунтов и обязали выплатить еще 600 в качестве возмещения ущерба.