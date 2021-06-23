На Апеннинах стартовала "операция" по отстранению от исполнения служебных обязанностей медицинских работников, которые по сей день не сделали прививку от коронавируса. Как только на территории Италии стал доступен первый препарат от коронавирусной инфекции, по запросу властей были сформированы списки врачей, медсестер и других работников санитарной сферы. Им должны были разослать приглашение на вакцинацию. Однако на практике к так называемым отказникам (это почти 46 тыс. человек - 2,3 процента от общего числа медработников) санкции стали массово применять лишь недавно.

В Италии призвали выдать визы вакцинированным россиянам В своих действиях власти ссылаются на правительственный декрет по борьбе с распространением COVID-19 от 1 апреля 2021 года, в котором прописана обязательная вакцинация для сотрудников, работающих в государственных или частных медицинских и соцструктурах, а также в аптеках. Согласно документу медработнику, который отказывается прививаться, может быть предложена иная работа на бесконтактной основе с коллегами и пациентами, но только в случае ее наличия. Если же альтернативной вакансии нет, таких сотрудников позволено отстранять от работы без сохранения заработной платы вплоть до 31 декабря. Федерация медицинских работников и их коллеги из Ассоциации медсестер законность этой нормы не оспаривают, а, напротив, горячо поддерживают. Судя по местной прессе, число невакцинированных медицинских и соцработников, лишившихся работы, уже перевалило по стране за несколько десятков. Многие из них решили оспаривать свои права в судебных органах. Правда, пока тяжбы завершаются их оглушительным поражением. Новость об отстранении от работы медиков не на шутку взволновала представителей смежных профессий (учителей, военных и т.д.). Их поспешил "успокоить" глава минздрава Италии Роберто Сперанца, пояснив, что кампания по вакцинации является обязательной лишь для медиков.