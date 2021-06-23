В своих действиях власти ссылаются на правительственный декрет по борьбе с распространением COVID-19 от 1 апреля 2021 года, в котором прописана обязательная вакцинация для сотрудников, работающих в государственных или частных медицинских и соцструктурах, а также в аптеках. Согласно документу медработнику, который отказывается прививаться, может быть предложена иная работа на бесконтактной основе с коллегами и пациентами, но только в случае ее наличия. Если же альтернативной вакансии нет, таких сотрудников позволено отстранять от работы без сохранения заработной платы вплоть до 31 декабря. Федерация медицинских работников и их коллеги из Ассоциации медсестер законность этой нормы не оспаривают, а, напротив, горячо поддерживают. Судя по местной прессе, число невакцинированных медицинских и соцработников, лишившихся работы, уже перевалило по стране за несколько десятков. Многие из них решили оспаривать свои права в судебных органах. Правда, пока тяжбы завершаются их оглушительным поражением. Новость об отстранении от работы медиков не на шутку взволновала представителей смежных профессий (учителей, военных и т.д.). Их поспешил "успокоить" глава минздрава Италии Роберто Сперанца, пояснив, что кампания по вакцинации является обязательной лишь для медиков.