В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам

Из тех стран, с которыми Россия возобновляет авиасообщение в ближайшее время, доступнее всего для туристов Турция, Болгария и Кипр, отмечают представители туриндустрии.

Турция открылась с 22 июня. Регулярные и чартерные рейсы выполняются из 32 городов России, включая Москву, в Стамбул, Анкару, Анталью, Бодрум, Даламан.

Для въезда в Турцию российским туристам не нужна виза, не потребуется проходить карантин. Для въезда туристам в возрасте с 6 лет потребуется предъявить либо сертификат о полной вакцинации от COVID-19 вакциной "Спутник V", либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до вылета, либо справку о наличии антител после коронавируса, перенесенного в течение последних шести месяцев, указывают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Документы принимаются на русском и английском языках. Также до вылета нужно заполнить в электронном формате "форму на въезд в Турцию".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Авиарейсы в Болгарию и Кипр начнутся с 28 июня. В Болгарию будут летать по четыре рейса в неделю из Москвы в Софию, Варну, Бургас, а также по одному рейсу в неделю из Екатеринбурга в Бургас, Варну, из Минеральных Вод - в Варну, из Самары - в Бургас, из Ростова-на-Дону - в Варну и Бургас.

Для въезда в страну нужна национальная виза. При въезде потребуется предъявить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.

На Кипр будет выполняться по четыре рейса в неделю из Москва в Ларнаку и по три рейса из Москвы в Пафос. Также из всех аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, рейсы будут выполняться в Ларнаку и Пафос с частотой в два рейса в неделю на каждом маршруте.

Фото: IAN LANGSDON/EPA

Для въезда в страну российским туристам виза не нужна. Туристам, привитым вакциной "Спутник V", не требуется сдавать дополнительные ПЦР-тесты на коронавирус. Сертификат о вакцинации можно распечатать с портала госуслуг на английском языке с указанием номера заграничного паспорта.

Кроме того, с 28 июня увеличится число рейсов в Грецию. Самолеты будут летать не только в Афины, но и в Салоники, Ираклион, Родос, Корфу, Араксос, Закинтос.

Для въезда нужна шенгенская виза. Страна принимает российских туристов с ПЦР-тестами и сертификатами о вакцинации препаратом "Спутник V". Кроме того, с 28 июня въехать в Грецию можно будет с отрицательным результатом экспресс-теста, сделанным не ранее 48 часов до прибытия в страну. Кроме того, тесты не нужны для детей от 12 лет и старше. Ранее ПЦР-тест требовался для детей с 6 лет.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

По данным сервиса путешествий OneTwoTrip, после сообщения о восстановлении авиасообщения с Турцией запросы на авиабилеты по этому направлению выросли в три с половиной раза. Россияне интересуются поездками в Анталию (48% поисков), Стамбул (41%) и Даламан (4%).

Спрос на полеты в Болгарию вырос более чем в два раза. Чаще всего искали билеты в Бургас (63%), Варну (19%) и Софию (17%). При этом число билетов на Кипр снизилось на 17%.