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В Мадриде развернулось противостояние между жителями и посетителями баров. После отмены комендантского часа количество вечеринок на улицах испанской столицы резко увеличилось. Конечно, и во времена тотальных запретов на собрания находились лица, желающие повеселиться в компании. Однако их было не так много, и обычные мадридцы отвыкли от ночного шума.
Фото: Francis Gonzalez/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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Бороться с шумными компаниями в Испании довольно просто, нужно лишь позвонить в полицию и вызвать наряд, который разгонит нарушителей ночной тишины. Однако как признают сами стражи порядка, сегодня они не справляются с количеством звонков и жалоб, которые к ним поступают. Иногда звонящим приходится ждать ответа оператора до 10 минут. Ситуация усугубляется тем, что кафе и барам разрешили работать допоздна. С этой недели они могут обслуживать клиентов до трех часов ночи. Прежде посетители к этому времени уже расходились по домам. Однако после ослабления коронавирусных ограничений люди не спешат этого делать и продолжают сидеть в барах до самого закрытия. С учетом того, что испанцы традиционно разговаривают довольно громко, особенно в питейных заведениях, производимый ими на террасах шум сильно мешает тем, кто живет поблизости. Местные жители из-за начавшейся жары не могут закрыть окна и балконы, чтобы хоть как-то оградить от музыки и громких разговоров. Конечно, в Испании есть закон, где определен допустимый уровень шума в дневное и ночное время, за превышение которого на нарушителей накладывается штраф. Заведение могут даже лишить лицензии за слишком громкую музыку, поэтому владельцы следят за этим довольно внимательно. Но вот на шум, который издают посетители, они повлиять не могут. После долгого периода работы только на вынос бары и кафе стараются обслужить как можно больше клиентов, чтобы компенсировать убытки. И делать замечания шумным гостям никто не хочет. Выход видится в фиксированных часах работы террас и ограничении их заполняемости. Власти Мадрида уверяют, что занялись этим вопросом, но пока проблема остается нерешенной.

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