В Минэнерго назвали причины роста цен на авиакеросин

Рост цен на авиакеросин сезонный и подвержен влиянию мировых цен на нефть, считают в Минэнерго.

В ведомстве пояснили, что ситуация характерна для летнего периода и повторяется каждый год. К тому же сказываются ограничения на перелеты между странами. Однако, по мере их снятия, цены вернутся на допандемийный уровень.

"В России нет перебоев ни с производством, ни с поставками авиакеросина, в аэропортах сформирован достаточный запас этого топлива", - заявили РИА Новости в Минэнерго.

К тому же с июня по ситуации с авиакеросином на внутреннем рынке еженедельно проводятся совещания с участием производителей и потребителей, уточнили в ведомстве.

Аналогичную оценку Минэнерго дает ситуации по дизелю. Отмечается, что рост цен на дизельное топливо находится в пределах инфляции.

Между тем в мае этого года конечная цена за тонну авиакеросина составила 50 тысяч 167 рублей. С начала года топливо, действительно, подорожало более чем на 7 процентов, при этом его нынешняя стоимость на 6,8 процента меньше, чем в мае 2019 года, следует из данных Росавиации.