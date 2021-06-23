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23.06.2021 16:34
Рубрика: Власть

В Минобороны призвали Британию тщательно расследовать действия экипажа эсминца

Текст: Иван Петров
В министерстве обороны России вторжение британского эсминца Defender в наши территориальные воды расценили как грубое нарушение конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Российские военные призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца-нарушителя "для недопущения подобных инцидентов в будущем".
Фото: EPA-EFE Фото: EPA-EFE
Фото: EPA-EFE

Сообщается, что 23 июня в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны РФ вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве. "Представителю Вооруженных сил Великобритании была доведена позиция российского военного ведомства в связи с нарушением 23 июня эсминцем государственной границы Российской Федерации в Черном море, - говорится в сообщении российского военного ведомства. - Британской стороне указано, что действующий в северо-западной части Черного моря эсминец Великобритании Defender сегодня нарушил госграницу РФ и вошел в территориальные воды России в районе мыса Фиолент, углубившись на 3 километра".

Фото: wikimedia.org
Эсминец Британии нарушил границу России: применялось бомбометание

Отмечается, что эсминец был предупрежден о возможном применении оружия в случае продолжения незаконного нахождения в территориальных водах РФ. Несмотря на это, экипаж британского эсминца продолжил движение. "В связи с чем российский сторожевой корабль был вынужден выполнить предупредительную стрельбу. Чуть позднее - целях дополнительного предостережения - российский самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу эсминца четырьмя осколочно-фугасными авиационными бомбами", - рассказали в Минобороны России.

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