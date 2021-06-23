В Минобороны призвали Британию тщательно расследовать действия экипажа эсминца

Сообщается, что 23 июня в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны РФ вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве. "Представителю Вооруженных сил Великобритании была доведена позиция российского военного ведомства в связи с нарушением 23 июня эсминцем государственной границы Российской Федерации в Черном море, - говорится в сообщении российского военного ведомства. - Британской стороне указано, что действующий в северо-западной части Черного моря эсминец Великобритании Defender сегодня нарушил госграницу РФ и вошел в территориальные воды России в районе мыса Фиолент, углубившись на 3 километра".

Отмечается, что эсминец был предупрежден о возможном применении оружия в случае продолжения незаконного нахождения в территориальных водах РФ. Несмотря на это, экипаж британского эсминца продолжил движение. "В связи с чем российский сторожевой корабль был вынужден выполнить предупредительную стрельбу. Чуть позднее - целях дополнительного предостережения - российский самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу эсминца четырьмя осколочно-фугасными авиационными бомбами", - рассказали в Минобороны России.