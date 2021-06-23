Михайловское приехало в Минск

Уникальные материалы по иконографии пушкинских мест в работах оригинальной печатной графики из собрания Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское" представлены в Национальном художественном музее Беларуси.

Тридцать одна графическая работа и две скульптурные композиции воссоздают художественный образ пушкинской усадьбы.

Открывая выставку, директор "Михайловского" Георгий Василевич отметил, что музей-заповедник и его окрестности - это достояние всех народов, относящих себя к русскому миру:

- К нам приезжают люди, знающие русскую поэзию, из разных уголков Земли. Вряд ли в Беларуси найдется кто-то, кто не знал бы Пушкина. В этих местах, где рождался литературный русский язык, можно задать себе вечные вопросы о том, что такое жизнь, судьба, талант. Пройдя по пушкинским тропинкам, можно получить не только эстетическое удовольствие, но и проделать внутреннюю духовную работу...

В пушкинском заповеднике природа - полноценный герой. Художники всех поколений стремились запечатлеть "современный портрет" того или иного пушкинского уголка. Среди них - Хижинский, Каплун, Правосудович, Репин...

Проект - продолжение сотрудничества музеев двух стран. Ранее в Национальном художественном музее Беларуси проходила выставка работ В. М. Звонцова "Очарованный чудом" из коллекции музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское". Дальнейшее укрепление связей между музеями поддержит договор о сотрудничестве, подписанный в день открытия выставки в Минске.