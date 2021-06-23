Новейшие вооружения и военная техника - на MILEX-2021

В Минске 23 июня открылась X Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021, объединившая представителей ведущих белорусских разработчиков и производителей продукции военного назначения, их партнеров и гостей из-за рубежа. Наиболее представительные экспозиции - у хозяев и россиян.

Беларусь и Россия открыты к диалогу, но не позволят оказывать давления, заявил Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев во время открытия выставки.

"Мы говорим об открытости, о призыве к нашим западным партнерам к диалогу, о недопустимости политического, санкционного давления на Российскую Федерацию и Республику Беларусь. И такую позицию занимают национальные лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко - позицию глубокого взаимодействия, искренних отношений, товарищества, стратегического партнерства, обращенности в будущее. И особо значимо, что наши национальные лидеры не позволяют западным партнерам верить в то, что на Россию и Беларусь можно оказать давление. Не соглашаются с политикой фальсификации, переписывания истории", - отметил Дмитрий Мезенцев.

Наиболее представительные экспозиции - у хозяев и россиян

Основу белорусской экспозиции составляют принципиально новые или перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники. Из общего количества экспонатов почти половина (177 единиц) - новые. В частности, на MILEX-2021 впервые перед публикой предстала новая разработка Минского завода колесных тягачей - бронетранспортер БТР-V2, способный в перспективе заменить боевые машины БМП-1, БМП-2, БТР-70 и БТР-80. Этой машине не страшны даже водные преграды.

Еще один принципиально новый для Беларуси образец продукции военного назначения - боевой разведывательно-ударный беспилотный вертолет Hunter, оснащенный дистанционно-управляемой турелью с пулеметом Калашникова танковой модификации (ПКМТ) с электроспуском, системой бесперебойной подачи боеприпасов на 550 патронов и двумя пусковыми установками для восьми неуправляемых ракет. ОАО "КБ Радар" представило мобильную систему защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов "Гроза-Z1", ОАО "АГАТ-системы управления" - модернизированный мобильный робототехнический комплекс МРК-А1 для дистанционных инженерно-саперных работ с применением манипулятора и навесного оборудования, ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" - опытный образец боевой машины БМ-21Б…

Единую российскую экспозицию в Минске представляет АО "Рособоронэкспорт". На стенде размещены модели транспортно-боевого вертолета Ми-35М, бронетранспортера БТР-82А и зенитного ракетного комплекса "Тор-М2КМ" с боевыми и техническими средствами в модульном исполнении, макеты снайперских винтовок производства ООО "КБИС", комплекс противодействия БЛА "Пищаль-ПРО" концерна "Автоматика", тепловизионные камеры и оптические приборы невоенного назначения от ТПК "Аргус-НВ" и другие разработки.

Российские оборонные предприятия представляют в Минске более 20 образцов продукции, которые "Рос­оборонэкспорт" вывел на мировой рынок за последний год. Среди них, помимо разведывательно-ударной версии БЛА "Орион-Э", зенитная ракетная система "Антей-4000", модернизированная 203-мм самоходная пушка "Малка", универсальная бронированная инженерная машина, бронетранспортер и боевая машина пехоты на базе платформы "Бумеранг".

Одной из изюминок стала техника от "Уралвагонзавода" - танк Т-14 на платформе "Армата".