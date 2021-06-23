В Москве "Яндекс" открыл пункты вакцинации от коронавируса для курьеров

В московских таксопарках и курьерских центрах "Яндекс" открыл пункты вакцинации для водителей и курьеров, сообщили в пресс-службе компании.

Открылось уже семь пунктов в разных концах города, чтобы сотрудники прививались там, где удобно. Специальный пункт работает для тех, кто развозит заказы как самозанятый. Прививочные пункты хотят сделать мобильными - локации поменяют, как только в этом возникнет необходимость.

Вакцинация курьеров и таксистов будет проходить каждый день без записи с 9:00 до 18:00. Перед прививкой водителя или курьера попросят показать действующий аккаунт в "Яндекс.Про". Вакцинация будет бесплатной, а для прививок используется "Спутник V".