Еще одна акция в память о погибших в Великой Отечественной войне прошла на улице Зубачева, недалеко от входа в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Первый секретарь Центрального комитета общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк вместе с представителями молодежи Союзного государства принял участие в закладке нового сквера из хвойных пород деревьев и рассказал, как и для чего родилась эта акция:

- Проект "Сад памяти" в 2020 году инициировали наши коллеги - всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы". Планировалось высадить 27 миллионов деревьев от Владивостока до Бреста, высадили уже более 30 миллионов. В Бресте состоялось символическое завершение проекта, но не конец всей нашей работы по сохранению исторической памяти. Важно, что здесь и россияне, и белорусы вместе, плечом к плечу. Мы высадили деревья, которые символизируют сегодняшнюю молодежь. Нам важны наши корни, платформа, на которой мы сегодня строим молодежную политику. Это наше общее прошлое, ценности, которые пытаемся донести молодежи Союзного государства. Мы хотим заверить наших ветеранов, что молодежь в Беларуси и России достойная, она никогда не предаст память своих предков.

Нам важны наши корни, платформа, на которой мы сегодня строим молодежную политику. Это наше общее прошлое, ценности, которые мы свято чтим

Участников мероприятия напутствовал генеральный консул России в Бресте Игорь Конякин:

- 22 июня в России - День памяти и скорби, в нашей любимой Беларуси - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В Бресте 80 лет назад были сделаны важные шаги для Победы. Но те, кто сражался, не знали, сколько придется шагать до победного салюта. "Сад памяти" - акция в продолжение того подвига, который сделали наши прадеды на фронтах, в партизанах, в тылу, чтобы мы под солнечным небом могли высаживать деревья, разговаривать, любить друг друга, рожать детей.

Посадила свое дерево в этом саду и журналистка "Российской газеты" Ариадна Рокоссовская, правнучка маршала Константина Рокоссовского. Корреспондент "СОЮЗа" поинтересовалась у коллеги ее впечатлениями о Бресте. Ариадна рассказала, что впервые несколько лет назад оказалась в приграничном городе благодаря своей подруге - внучке автора знаменитой книги "Брестская крепость" Сергея Смирнова:

- Я, отец, мой сын в зимние каникулы несколько лет назад приехали в Брест. Музей обороны произвел на нас колоссальное впечатление. Для меня - это святые места, так как мой прадедушка Константин Константинович Рокоссовский командовал операцией "Багратион" по освобождению Беларуси.

Белорусская земля для Рокоссовских действительно не чужая еще и потому, что мать будущего маршала родом из городского поселка Телеханы. Буквально в мае в Национальном историческом архиве Беларуси во время поиска своих корней житель Ивацевичского района обнаружил запись в метрической книге Троицкой церкви местечка Телеханы Пинского уезда за 1889 год. Там указано, что мальчик Константин родился 3 сентября 1889-го (по старому стилю) в семье дворянина, католика Ксавьера Рокоссовского и его жены, православной верующей Антонины. Что об этом думает Ариадна Рокоссовская?

Говорит, у наследников Рокоссовского есть сомнения, что в метрической книге речь именно о будущем маршале:

- Нам известно, что родители Константина Рокоссовского познакомились и поженились в Телеханах. Но сомневаемся, что запись в метрической книге сделана о моем прадедушке. Все-таки семь лет разницы с его официальной датой рождения. Скорее всего, речь о старшем брате, который умер. Но все же... В семейном архиве нашлось письмо от женщины из Телехан, которая писала ее прадедушке в 1960-е годы о том, что помнит прадедушку маленьким. Значит, надо продолжать поиски...

Сколько бы ни прошло времени после Великой Отечественной войны, наследники Победы обязаны помнить о стойкости и героизме дедов и прадедов. Для этого был создан еще один проект - "Поезд Победы".

21-24 июня поезд стоял на первом пути Московской стороны вокзала в Бресте. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев во время экскурсии долго и очень внимательно осматривал экспозицию, посвященную подвигу защитников Брестской крепости:

- Очень трудно переложить события, воплощенные в экспозиции "Поезда Победы", на день нынешний. Так и хочется у себя спросить, смог бы я, как майор Гаврилов? Как комиссар Фомин? Справлюсь - не справлюсь? Не сбегу с поля боя? Вопросы на первый взгляд простенькие, но очень важные. И когда мы говорим с молодежью, должны открыть свою душу, чтобы достучаться. Нужно быть честным по отношению к тому, о чем говоришь. Сегодня вызовов нисколько не меньше, чем в 1941-м. Только небо мирное, масштаб опасности разный, а испытаний и выбора не меньше. Потому очень важно каждому из нас, говоря с молодежью о патриотизме, не оставаться формалистом в душе.