В канун Дня медицинского работника президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении большой группы врачей, ученых, фельдшеров, медсестер и санитарок правительственными наградами. Орденом Пирогова отметили 21 сотрудника различных медицинских учреждений - "за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга". Некоторых удостоили наград посмертно.

На переднем крае борьбы с COVID-19 и сегодня сражаются сотни тысяч медиков. Фото: РИА Новости

Около 70 медиков наградили медалью Луки Крымского, а несколько врачей и медсестер - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, присуждением звания "Заслуженного работника здравоохранения РФ".

Более 180 сотрудников Роспотребнадзора в регионах, а также центров гигиены и эпидемиологии также наградили орденом Пирогова, еще почти 80 их коллег получат медаль Луки Крымского.

Поздравляли и награждали медиков и в регионах. В Приморье решили отметить вклад в борьбу с COVID-19 ребят из Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ). Им вручили памятные медали.

- Эту награду учредил ЦК профсоюза работников здравоохранения. Вклад ребят был существенным. Отмечу, что они добросовестно работали на всех фронтах войны с коронавирусной инфекцией, - сказала председатель Приморской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Ирина Лизенко.

Шестикурсник Даниил Донец почти полгода трудился в "красной зоне" амбулаторного центра во Владивостоке, брал у пациентов мазки и кровь для анализа на COVID-19.

- Самым сложным оказалось часами находиться в защитном костюме. Было тяжело дышать, маска врезалась в лицо. Когда после смены снимал костюм - одежду можно было выжимать, - рассказал Даниил.

Многие врачи, ученые, фельдшеры, медсестры, работники Роспотребнадзора награждены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского

Студентку 3-го курса ТГМУ, будущего клинического психолога Диану Лактионову отметили за работу в детской поликлинике в ходе практики.

- Мне очень пригодились знания, полученные в университете, - говорит она.

По словам ректора ТГМУ Валентина Шуматова, около пяти тысяч студентов вуза участвовали в борьбе с новой коронавирусной инфекцией во всех регионах Дальнего Востока.

- Начиная с третьего курса, наши ребята работали в качестве среднего медперсонала. Студенты младших курсов становились волонтерами. Мы получили множество благодарных отзывов о работе наших ребят со всего Дальнего Востока, - отметил ректор ТГМУ.

В столице Калмыкии Элисте одна из новых улиц может быть названа именем врача Надежды Болдановой. С такой инициативой выступил общественный совет при минздраве республики. Также предполагается установить памятную мемориальную доску на фасаде здания Республиканской больницы имени Жемчуева, где Надежда Юрьевна занимала пост заместителя главного врача. С самого начала эпидемии она участвовала в создании инфекционного госпиталя при больнице, принимала первых ковидных больных и оказывала им помощь. 22 июля 2020 года Надежда Болданова скончалась при исполнении служебных обязанностей на рабочем месте. Как отметили в региональном минздраве, вплоть до последних дней жизни она курировала специализированную службу республики по борьбе с коронавирусом.

Еще один медик из Элисты Ирина Санзырова, врач-инфекционист Республиканского центра специализированных видов медицинской помощи, стала победителем городского конкурса "Человек года" в номинации "За вклад в развитие здравоохранения". Она также оказывала помощь пациентам с коронавирусной инфекцией с первых дней эпидемии. В марте 2020 года Ирина Санзырова организовала работу первого в республике обсерватора на базе Республиканского центра детского творчества, а с мая 2020 года возглавляет инфекционный госпиталь № 4.

Во многих регионах ко Дню медработника приурочили финалы конкурса "Врач года". Так, губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил имя победителя конкурса. Им стал заведующий операционно-перевязочным блоком - нейрохирург детской городской клинической больницы № 1 Алексей Пилипенко, победитель в номинации "Лучший детский хирург". Глава региона вручил почетные грамоты победителям в девяти номинациях, а победителю - диплом и Гран-при конкурса.

Около пяти тысяч студентов ТГМУ участвовали в борьбе с новой коронавирусной инфекцией во всех регионах Дальнего Востока

В Хакасии победителем в номинации "Лучший врач года" стала врач акушер-гинеколог Жанна Петухова, заведующая гинекологическим отделением Черногорского межрайонного родильного дома. Лучшим специалистом со средним медицинским образованием признали Юлию Ростовцеву, медицинского лабораторного техника Усть-Абаканской районной больницы. Победителем в номинации "За верность профессии" стала Лидия Москалюк, младшая медицинская сестра по уходу за больными Сорской городской больницы.

Поздравляли победителей профессионального конкурса и в Перми, Омске и многих других городах.

В этот день поздравления получили не только врачи, медсестры и фельдшеры, но и лаборанты, санитары, сантехники, кладовщики, охранники - все, кто обеспечивает бесперебойную работу больниц, поликлиник, медцентров.

В Чите День медицинского работника отметили в краевой клинической инфекционной больнице. "Всегда подчеркиваю, что мы не разделяем наш персонал на медицинский и немедицинский. Потому что все мы - единая команда, от каждого зависит эффективность работы больницы, и мы считаем День медика общим профессиональным праздником", - сказал главный врач Сергей Юрчук.

Среди тех, кто День медицинского работника отметил на своем рабочем месте, были и врачи патронажных бригад Апатитско-Кировской больницы Мурманской области.

Рабочий день врача-терапевта патронажной бригады Гоар Франгян начинается с обзвона особых пациентов. Все они находятся на амбулаторном лечении с диагнозом "коронавирусная инфекция". Медсестра патронажной бригады Ксения Ищенко проводит сверку больных: у кого-то подошел срок повторного ПЦР-теста, а для кого-то испытания уже позади и пора на выписку. После того как обзвон и сверка завершены, патронажная бригада собирается на выезд. С начала пандемии прошло полтора года, но защитные костюмы для медперсонала по-преж­нему актуальны.

"В период пандемии все отработали, можно сказать, на ура, все большие молодцы", - так оценивает работу подчиненных заместитель главного врача по поликлинической деятельности Марина Гордеева.