В Россию пришел дешевый и мощный смартфон Xiaomi. Цена

Компания Xiaomi официально представила на российском рынке смартфон Redmi Note 10T.

Redmi Note 10T. Фото: Xiaomi

Аппарат построен на базе процессора MediaTek Dimensity 700, 4/128 Гб памяти, аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 18 Вт через USB-C.

Экран с диагональю 6,5 дюйма и разрешением FullHD+ поддерживает адаптивную частоту обновления до 90 Гц. Максимальной она будет в играх, средней - при просмотре видео и веб-контента.

Разрешение основной камеры составляет 48 Мп, присутствуют также макро и портретный модули. Поддерживается ночной режим.

Смартфон оснащен модулем NFC, боковым сканером отпечатка пальца, ИК-портом и разъемом для наушников.

Redmi Note 10T. Фото: Xiaomi

Стоимость Redmi Note 10T в комплектации 4/128 Гб составляет 19990 рублей. Эта цена будет действовать с 25 июня по 4 июля, затем она вырастет до 21990 рублей.