В Сирии готовят новую инсценировку химатаки против мирного населения

В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками запрещенной в РФ террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" провокации в Идлибской зоне деэскалации с использованием отравляющих веществ. Об этом сообщил 23 июня на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

По данным источников, террористы доставили в населенный пункт Атма провинции Идлиб автоцистерну с отравляющим веществом, которым планируют начинить реактивные снаряды. По имеющейся информации, террористы во взаимодействии с представителями псевдо-гуманитарной организации "Белые каски" намерены осуществить инсценировку химической атаки.

Очевидно, если новая провокация с "химией", якобы примененной в Идлибской зоне деэскалации, будет иметь место, заинтересованные стороны наверняка обвинят Асада в атаке на мирных сирийцев и попытаются устроить вокруг этого громкую информационную шумиху в СМИ и соцсетях.