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В сольном сериале Локи подтвердил свою нетрадиционную ориентацию

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    23.06.2021, 17:26
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Внимание! Текст содержит легкие спойлеры!

Сегодня, 23 июня, в онлайн-сервисе Disney+ вышел третий эпизод сериала "Локи".

Фото: youtube.com/ RoadsideFlix
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В нем титульный антигерой оказывается в ситуации, в которой вынужден действовать сообща с женской версией бога озорства и обмана из другого таймлайна.

Во время одного из их диалогов трикстеру задается вопрос о том, состоял ли он, будучи принцем Асгарда, в отношениях романтического характера с принцессами или другими принцами.

Персонаж Тома Хиддлстона, хитро улыбаясь, ответил, что у него было и то, и другое, подтвердив таким образом давнюю фанатскую теорию о бисексуальности Локи.

Следующая, четвертая по счету, серия сольного проекта о похождениях выходца из скандинавского пантеона выйдет через неделю, 30 июня.

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