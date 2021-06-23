В Средиземном море тропические пришельцы вытесняют местных обитателей

Температура воды в Средиземном море повышается на 20 процентов быстрее, чем в других морях и океанах, что приводит к вторжению тропических морских обитателей, которые уничтожают местную фауну. Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF), посвященном возможным последствиям изменения климата в Средиземноморье под названием "The Climate Change Effect in the Mediterranean: Stories from an overheating sea" (Результат воздействия изменения климата на Средиземноморье: истории из перегретого моря).

По информации специалистов, Средиземное море быстрее всех остальных населяется новыми видами морских обитателей. Около 1000 новых инвазивных видов, 126 из которых - рыбы, проникли в Средиземное море через Суэцкий канал (так называемая Лессепсова миграция), что привело к сокращению популяций местных видов в некоторых районах до 40 процентов, говорится в отчете.

"Сегодняшнее Средиземное море уже не то, что было раньше. Его тропикализация идет полным ходом. Изменение климата - это не будущее, это реальность сегодняшнего дня, которую уже переживают ученые, рыбаки, дайверы, прибрежные сообщества и туристы", - отмечает директор Средиземноморской морской инициативы WWF Джузеппе Ди Карло.

В докладе подчеркивается, что количество местных моллюсков в водах Израиля сократилось почти на 90 процентов. Инвазивные виды, такие как европейская химера (морской заяц - обитатель Атлантики, уничтожающий кормовую базу местных видов рыб), составляют 80 процентов уловов рыбы в Турции, а южные виды, такие как барракуды и темные груперы (окунеобразные обитатели Индийского и Атлантического океанов), стали обычным явлением в северных водах Лигурии. Прибрежные сообщества начали приспосабливаться к новой реальности, обучаясь ловить и готовить морских зайцев, медуз и другие новые виды.

При этом тропические виды медуз, зачастую опасных для человека, распространяются все дальше. Это происходит как из-за потепления воды, так и по причине большого перелова рыб, в том числе и тех, которые конкурируют с медузами за кормовую базу. Медузы также отпугивают туристов, забивают сети рыбаков и способны повредить водозаборники энергостанций.

Как отмечает глава турецкого отделения WWF Аслы Пасинли, из-за того, что воды Средиземного моря стали удобны для колонизации, традиционные обитатели Красного моря и тропических морей и океанов проникли в Средиземное и Эгейское моря, среди них - крылатка, которая способна увеличивать объем желудка в 30 раз, чтобы вместить добычу, иглобрюх и скаты.

В докладе WWF, кроме того, отмечается, что на шельфе Израиля, который нагревается быстрее остальных регионов Средиземного моря, осталось всего 5-12 видов морских обитателей, которые жили там традиционно.