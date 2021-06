В Средиземном море тропические пришельцы вытесняют местных обитателей

Температура воды в Средиземном море повышается на 20 процентов быстрее, чем в других морях и океанах, что приводит к вторжению тропических морских обитателей, которые уничтожают местную фауну. Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF), посвященном возможным последствиям изменения климата в Средиземноморье под названием "The Climate Change Effect in the Mediterranean: Stories from an overheating sea" (Результат воздействия изменения климата на Средиземноморье: истории из перегретого моря).

Фото: iStock