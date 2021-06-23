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Рубрика: В мире

В США вакцину от COVID-19 получили 70 процентов взрослого населения

Фото: AP Photo/Rogelio V. Solis Фото: AP Photo/Rogelio V. Solis
Фото: AP Photo/Rogelio V. Solis

В Белом доме сообщили об успешной вакцинации от коронавируса большей части населения США. Президент Джо Байден в мае попросил медиков ускорить процесс, чтобы к 4 июля, когда в Соединенных Штатах отмечается День независимости, хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили 70 процентов взрослых жителей страны.

Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"Сегодня я обращаюсь к вам с прекрасной новостью. Поставленная главой государства задача выполнена", - заявил представитель американской администрации Джеффри Зинтс (координатор по реагированию на пандемию). Он отметил, что речь идет о гражданах в возрасте 30 лет и старше, которые получили минимум одну дозу вакцины.

Днем ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовали информацию, что более 150 миллионов американцев полностью привиты от коронавируса (45 процентов населения страны). Об этом пишет РИА Новости.

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