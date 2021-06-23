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Рубрика: В мире

В ВОЗ заявили о продолжающемся снижении числа новых случаев COVID-19 в мире

Фото: AFP/Money SHARMA Фото: AFP/Money SHARMA
Фото: AFP/Money SHARMA

Более 2,5 миллиона случаев заражения коронавирусом и свыше 64 тысяч летальных исходов было зарегистрировано в мире на минувшей неделе. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 6%, а смертность - на 12%.

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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Такие данные в среду распространила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), отмечая, что общее число новых случаев COVID-19 и смертей продолжило снижаться, пишет ТАСС. По состоянию на 20 июня в мире всего насчитывалось 177 866 160 заболевших COVID-19, скончались - 3 857 974 человека.

По информации ВОЗ, заболеваемость снизилась в Юго-Восточной Азии (на 21%) и Европе (на 6%). При этом рост новых случаев зарегистрирован в Африке (на 39%) и Восточном Средиземноморье (на 2%). Смертность выросла в Африке (на 38%) и Восточном Средиземноморье (на 2%), сократившись в других регионах.

Специалисты также отмечают, что штамм "Альфа", обнаруженный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует в данный момент в 170 странах. Вариант "Гамма", который был выявлен в Бразилии, отмечен в 71 государстве. Штамм "Дельта", который был обнаружен в Индии, проник за неделю в пять новых стран, и сейчас их число достигло 85.

Подчеркивается, что "Дельта" обладает гораздо более высокой заразностью. Ожидается, что именно он станет доминирующей разновидностью SARS-CoV-2, "если нынешняя тенденция продолжится".

В мире Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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