Валентина Матвиенко подвела итоги весенней сессии Совфеда

Совет Федерации завершил весеннюю сессию, рассмотрев на финальном заседании 155 вопросов. Приоритетом этого полугодия стало законодательное обеспечение Послания главы государства с упором на социальные вопросы и защиту интересов регионов. Спикер Валентина Матвиенко напомнила, что Совфед - постоянно действующий орган, и дала коллегам задание на лето: вести в своих регионах разъяснительную работу по вакцинации от коронавируса.

"Весенняя сессия выдалась весьма насыщенной. Мы провели 12 заседаний Совета Федерации, рассмотрели и одобрили более 350 законов", - отметила глава верхней палаты. "Эта сессия в очередной раз доказала, что Совет Федерации - это прежде всего "палата регионов" и "палата конкретных дел", - подчеркнула она.

Приоритетом сенаторов в эту сессию стало законодательное обеспечение Послания президента. "Мы оперативно приняли все необходимые планы, подготовили и одобрили ряд ключевых законопроектов, направленных в том числе на укрепление финансового положения регионов", - напомнила Матвиенко.

Особый акцент - на социально значимые инициативы главы государства. Одобрены законы о комплексной поддержке семей с детьми, помощи будущим мамам, полном возмещении больничного по уходу за ребенком. В этом же ряду - поручение президента по бесплатному подведению газа до границ земельных участков граждан. "Мы оперативно приняли соответствующие изменения в законодательство. Теперь нам предстоит внимательно мониторить, как новые механизмы будут применяться в регионах. Нельзя, чтобы поручение главы государства было исполнено формально, наполовину", - заявила Матвиенко и добавила, что сенаторский совет по газификации будет держать этот вопрос "на жестком парламентском контроле".

Ранее глава Совфеда поставила задачу перед министерством энергетики разработать такой механизм, который позволит доводить газовую трубу не до границ участка, а до фундамента дома.

При участии сенаторов законодательно определен новый инструмент развития регионов - инфраструктурные кредиты и порядок урегулирования долгов перед госбюджетом, продолжила Матвиенко. С учетом этих новых подходов палата дала кабмину рекомендации по формированию главного финансового документа. "В нем четко изложена позиция Совета Федерации - нам нужны сильные, успешные, самодостаточные регионы, и бюджетная политика государства должна решать именно эту задачу", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Хотя в этот раз сессия заканчивается достаточно рано, на каникулы сенаторы еще не уходят

Несмотря на коронавирусные ограничения, Совфед не снижал темпов работы, в том числе международной. Сенаторы провели более ста встреч с представителями зарубежных парламентов и международных организаций, а также приняли участие в нескольких крупных мероприятиях, включая Петербургский международный экономический форум, где в числе прочего прошел марафон общества "Знание", напомнила глава верхней палаты. На этой площадке представители власти, бизнеса, науки смогли напрямую поговорить с юными талантами со всей России. "Коллеги, считаю, что за такими форматами будущее. Всем надо учиться общаться "без трибун и без галстуков", - считает Валентина Матвиенко. - Это порой сложнее, чем провести рабочее совещание или дать интервью профессиональному журналисту. Но я убеждена, что без навыков такого живого, открытого, свободного общения сегодня просто нельзя представить работу парламентария".

Осенью по итогам выборов обновится не только Госдума, но и Совфед, как это всегда происходит по итогам Единого дня голосования. "Можно сказать, что начнется новый парламентский цикл, по сути, очередной этап в истории российского парламентаризма", - считает Валентина Матвиенко.

Коснувшись темы выборов, она поблагодарила уходящий созыв Госдумы за совместную работу. "Несмотря на конструктивные споры, без которых в парламенте, я считаю, никуда, нам всегда удавалось найти общий язык, вырабатывать единые, иногда компромиссные, подходы, обеспечивать системное качество федерального законодательства, - отметила Матвиенко. - Уверена, что такой же уровень сотрудничества мы сохраним и с новым составом Государственной Думы".

Хотя в этот раз сессия заканчивается достаточно рано, на каникулы Совет Федерации еще не уходит. "Наши задачи не ограничиваются рамками пленарных заседаний. Совет Федерации - это постоянно действующий орган. А значит, даже летом работа сенаторов не останавливается", - отметила Матвиенко. Уже на следующей неделе сенаторы примут участие в российско-белорусском форуме регионов, который из-за ковидных ограничений пройдет в режиме видеоконференции.

Следующее заседание палаты состоится 22 сентября. На него решено пригласить главу минэкономразвития Максима Решетникова с докладом "О прогнозе социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".