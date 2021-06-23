Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
23.06.2021,  
11:21
Текст:  Олег Корякин

"Варяг" у Гавайских островов: учения кораблей ВМФ РФ поразили СМИ США

Проход кораблей ВМФ России вблизи Гавайских островов вызвал переполох в СМИ США.
Фото: Виталий Аньков \ РИА Новости Фото: Виталий Аньков \ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков \ РИА Новости

Высшее военное командование США в Тихоокеанском регионе заявило, что во время недавних учений российские военные корабли прошли в 23-34 милях от Гавайских островов, но теперь покинули этот район.

Первой официальное подтверждение этому получила газета Honolulu Star-Advertiser. Она отметила, что это было максимально приближение российских кораблей к Гавайям за долгое время.

"Российские суда следуют транзитом на запад и находятся вне зоны операций на Гавайях", - пояснил изданию капитан ВМС США Майк Кафка, представитель Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM) пояснил изданию,

Портал The Drive также взял комментарий у капитана Кафки. Он уточнил, что во время прохождения российская флотилия оставалась в международных водах. А вот на вопрос, делали ли американские вооруженные силы какие-либо предупреждения российским кораблям, офицер прямо отвечать не стал.

"Хотя я не собираюсь вдаваться в нашу тактику и процедуры, я могу сказать, что мы действуем в соответствии с международным правом и ожидаем от России того же", - добавил он.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Military Watch назвал важное преимущество российских подлодок

По мнению портала, этот визит военных российских кораблей стал самой необычной демонстрацией силы в Тихоокеанском регионе.

Напомним, ранее The Drive уже писал о том, что группа кораблей ВМФ России провела отработку уничтожения авианосной группы в Тихом океане. В них были задействованы фрегат "Маршал Шапошников", корветами "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий". В маневрах также участвовали неназванная подводная лодка ВМФ России и пара дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ, которые сопровождались перехватчиками МиГ-31БМ.

Известно, что примерно в это время ВМС США подняли в воздух с авиабазы на Гавайях три истребителя F-22A Raptor. Также за российской флотилией наблюдали эсминцы ВМС США класса Arleigh Burke и катер Береговой охраны класса "Sentinel". Исходя из последних сообщений, такая реакция была вызвана именно прохождением кораблей ВМФ России близ Гавайев.

Журнал Popular Mechanics также не оставил без внимания это событие. Он напоминает, что российский флот редко совершает подобные вылазки. Крейсер "Варяг" в последний раз заходил так далеко, когда посетил Сан-Франциско в 2010 году.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
The Drive встревожила отработка уничтожения авианосца российским ВМФ

Издание полагает, что это визит связан с предстоящими масштабными испытаниями ПРО США. Имитационная баллистическая ракета будет запущена с Тихоокеанского космодрома на острове Кодьяк в заливе Аляски. А ракета-перехватчик вылетит с атолла Кваджалейн в Тихом океане. Перехват, в случае успеха, произойдет к северо-западу от Гавайских островов.

Автор статьи заключает, что оперативная группа кораблей ВМФ РФ необычайно велика и, вероятно, призвана послать сигнал властям США. Вероятно, Россия хочет напомнить всем, что также является крупной военно-морской державой.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: SSGT Cherie A. Thurlby, U.S. Air Force / wikipedia.org
Советский "Квадрат" в Ираке превратили в аналог "Солнцепека" 22.06.2021
Падение "Черного дрозда": как СССР едва не получил секреты США 22.06.2021
Испытания авианосца мощным взрывом показали на видео 21.06.2021
ВМФ России
Фото: Tak na Poważnie / youtube.com
Два трала с танками Т-72М1 сгорели в Польше 22.06.2021
Россия покажет снаряды нового поколения 21.06.2021
Подлодки "Санкт-Петербург" и "Краснодар" станут участниками МВМС-2021 21.06.2021
корабли
Ракетное чудовище: The Drive вспомнил о советском МРК "Ураган" 14.06.2021
Тяжелые ракетные крейсеры проведут боевые стрельбы в Баренцевом море 09.06.2021