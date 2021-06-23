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23.06.2021,  
13:51
Текст:  Алексей Моисеев

Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle

Беспилотный летательный аппарат американского производства Scan Eagle уничтожен сторонниками йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Дрон был задействован для выполнения разведывательных задач над провинцией Мариб.

Ряд источников предположили, что перехват осуществлен с помощью приспособленных для запуска с земли авиационных ракет типа Р-27, поставленных для истребителей МиГ-29 военно-воздушных сил Йемена еще до начала гражданской войны в этой стране.

Однако военный эксперт Юрий Лямин считает, что применили средство поражения, известное как зенитная ракета "358".

"Р-27 отличаются высокой подвижностью. В Сети были кадры, на которых они легко догоняют саудовские самолеты. В частности, истребитель F-15. А здесь мы снова видим большое X-образное крыло, относительно невысокую скорость полета и неконтактный подрыв, осуществляемый при помощи специальных датчиков, смонтированных в передней части", - пояснил Лямин после ознакомления с обнародованным хуситами видеоотчетом.

Фото: SSGT Cherie A. Thurlby, U.S. Air Force / wikipedia.org
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Ранее с помощью этого средства класса "воздух-воздух" уже были сбиты ударно-разведывательные БПЛА Wing Loong II и CH-4B китайского производства.

Что же касается Scan Eagle, то этот беспилотник является сравнительно небольшим летательным аппаратом. Он весит всего 18 кг и может нести 6 кг полезной нагрузки. Размах крыла - 3 метра. Дальность применения - 100 км. Максимальное время нахождения в воздухе - 20 часов.

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