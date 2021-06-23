Врач назвала три главных правила пользования кондиционером

При использовании кондиционера в жару следует соблюдать определенные правила. В противном случае могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала радио Sputnik о том, как следует пользоваться кондиционером, чтобы не навредить себе. По ее словам, не простыть и избежать других проблем поможет правильный температурный режим на кондиционере, позволяющий постепенно охлаждать воздух. В этом случае не возникнет резких перепадов температуры, представляющих опасность для здоровья.

"Если вы заходите с жары в помещение, вы должны постепенно охлаждать воздух. То же самое касается и машины. Нужно постепенно снижать температуру в салоне автомобиля. Это первое правило", - отмечает Татьяна Романенко.

Вторым правилом она называет продуманную установку кондиционера таким образом, чтобы человек не сидел прямо под ним. Расстояние от кондиционера до рабочего места должно составлять не менее полутора-двух метров. При этом поток охлажденного воздуха должен быть направлен в сторону от человека. Также, по словам эксперта, необходимо регулярно прочищать фильтры, чтобы в кондиционере не накапливались пыль и бактерии.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.