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23.06.2021 08:43
Рубрика: Общество

Врач назвала три главных правила пользования кондиционером

Текст: Михаил Русин

При использовании кондиционера в жару следует соблюдать определенные правила. В противном случае могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Фото: iStock
Доктор Мясников назвал нормальную температуру тела

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала радио Sputnik о том, как следует пользоваться кондиционером, чтобы не навредить себе. По ее словам, не простыть и избежать других проблем поможет правильный температурный режим на кондиционере, позволяющий постепенно охлаждать воздух. В этом случае не возникнет резких перепадов температуры, представляющих опасность для здоровья.

"Если вы заходите с жары в помещение, вы должны постепенно охлаждать воздух. То же самое касается и машины. Нужно постепенно снижать температуру в салоне автомобиля. Это первое правило", - отмечает Татьяна Романенко.

Вторым правилом она называет продуманную установку кондиционера таким образом, чтобы человек не сидел прямо под ним. Расстояние от кондиционера до рабочего места должно составлять не менее полутора-двух метров. При этом поток охлажденного воздуха должен быть направлен в сторону от человека. Также, по словам эксперта, необходимо регулярно прочищать фильтры, чтобы в кондиционере не накапливались пыль и бактерии.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России Медицина и здоровое питание

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