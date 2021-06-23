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23.06.2021 12:30
Рубрика: Общество

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре

Текст: Елена Манукиян
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 21 октября 2021 года. Постановление об этом 23 июня подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Фото: Павел Лисицын/РИА новости Фото: Павел Лисицын/РИА новости
Фото: Павел Лисицын/РИА новости

По словам заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, впервые перепись будет цифровой, в связи с этим создана и прошла успешное тестирование IT-система для сбора, передачи и обработки данных, в регионы доставлены и готовы к работе электронные планшеты.

Фото: В.Волошенко/РИА Новости
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Также уже утверждены формы переписных листов, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, которые будут работать переписчиками, создана цифровая картоснова переписи.

По словам Смелова, первые ее итоги будут подведены в конце 2021 года.

В Росстате напомнили, что решение о проведении Всероссийской переписи населения в 2021 году было принято Правительством летом 2020 года. Ожидается, что как раз к октябрю эпидемиологическая ситуация по коронавирусу стабилизируется, благодаря массовой вакцинации населения, поэтому именно этот месяц рассматривается как наиболее оптимальный период для ее основного этапа.

Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре. "Благодаря этому сохраняется периодичность, которая обеспечит сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных как на национальном, так и на международном уровне", - подчеркнули в пресс-службе Росстата.

Общество Соцсфера Демография Правительство Минэкономразвития Росстат Всероссийская перепись населения 2021 года

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