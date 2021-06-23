25 июня состоится Всероссийский выпускной для школьников. В этом году он пройдет в онлайн-формате.

С 12 до 15 часов по московскому времени в официальном аккаунте минпросвещения в соцсети "ВКонтакте" начнется праздничный эфир. С поздравлением к выпускникам обратится министр просвещения Сергей Кравцов, скажут напутственные слова любимые учителя и классные руководители.

Выпускников страны поздравят активисты Российского движения школьников. А еще - победители международных олимпиад и спортсмены.

2021 год объявлен Годом науки и технологий. Именно эта тематика задаст тон празднику, а юные изобретатели, в том числе ученики детских технопарков "Кванториум" покажут зрителям свои разработки и расскажут об успехах.

Как известно, ни один выпускной бал не обходится без трогательных песен. Специально к празднику группа Dabro и музыкальный коллектив "Хор Турецкого" записали песню. Но это не все. Выпускников поздравят известные люди - звезды российского кино, театра и эстрады, например, Константин Хабенский, Павел Деревянко, Оксана Фёдорова.

До праздника еще день, но уже сейчас можно сделать праздничную открытку на сайте Выпускник21.рф, поздравить своего учителя, или оформить свое фото в стиле акции "Всероссийский выпускной-2021".

Что еще интересного? Для пользователей социальной сети "Одноклассники" пройдет марафон: под хештегом #НашВыпускной выпускники и их родители поделятся снимками с выпускных вечеров 2021 года и воспоминаниями выпускных прошлых лет.

Тон празднику задаст тематика Года науки и технологий: выпускникам покажут лучшие разработки молодых ученых

Совместно с ТikТok минпросвещения организовало челлендж #Выпускной2021, участники которого рассказывают о своих успехах и талантах, раскрытых в школе. Нужно всего лишь записать короткий видеоролик о том, что каждому подарили школьные годы, чего удалось достигнуть и что больше всего запомнилось за эти 11 лет, и опубликовать его в TikTok с хештегом #Выпускной2021.

Лучшие видеоролики будут показаны 25 июня во время большого эфира в соцети "ВКонтакте".