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23.06.2021 10:44
Рубрика: Общество

Всероссийский выпускной для школьников пройдет в онлайн-формате

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министерство просвещения проведет выпускной для всех российских школьников 25 июня. Мероприятие состоится в онлайн-формате. Трансляция начнется в 12:00 мск. Об этом сообщили на официальной странице ведомства в "ВКонтакте".

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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Откроет Всероссийский выпускной этого года поздравление министра просвещения РФ Сергея Кравцова, следует из сообщения ведомства.

Кроме того, участников праздника ожидают напутственные слова педагогов, звезд российского кино и эстрады, а также творческие подарки и сюрпризы.

Для будущих выпускников организованы различные акции и марафоны. Например, можно отправить праздничную открытку или поздравить своего учителя можно на сайте Выпускник21.рф.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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