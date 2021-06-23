Министерство просвещения проведет выпускной для всех российских школьников 25 июня. Мероприятие состоится в онлайн-формате. Трансляция начнется в 12:00 мск. Об этом сообщили на официальной странице ведомства в "ВКонтакте".

Откроет Всероссийский выпускной этого года поздравление министра просвещения РФ Сергея Кравцова, следует из сообщения ведомства.

Кроме того, участников праздника ожидают напутственные слова педагогов, звезд российского кино и эстрады, а также творческие подарки и сюрпризы.

Для будущих выпускников организованы различные акции и марафоны. Например, можно отправить праздничную открытку или поздравить своего учителя можно на сайте Выпускник21.рф.