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23.06.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 17594 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 6534
  • 2 Московская область 2323
  • 3 Санкт-Петербург 1092
  • 4 Нижегородская область 291
  • 5 Республика Бурятия 255
  • 6 Республика Крым 210
  • 7 Воронежская область 209
  • 8 Свердловская область 183
  • 9 Ростовская область 177
  • 10 Тверская область 171
  • 11 Забайкальский край 169
  • 12 Брянская область 167
  • 13 Красноярский край 159
  • 14 Новосибирская область 154
  • 15 Иркутская область 153
  • 16 Республика Карелия 144
  • 17 Пермский край 143
  • 18 Омская область 139
  • 19 Кемеровская область 138
  • 20 Оренбургская область 135
  • 21 Архангельская область 131
  • 22 Ленинградская область 131
  • 23 Тульская область 128
  • 24 Саратовская область 126
  • 25 Владимирская область 121
  • 26 Республика Башкортостан 120
  • 27 Краснодарский край 120
  • 28 Мурманская область 119
  • 29 Хабаровский край 119
  • 30 Алтайский край 119
  • 31 Калининградская область 118
  • 32 Смоленская область 117
  • 33 Кировская область 116
  • 34 Приморский край 110
  • 35 Челябинская область 109
  • 36 Волгоградская область 106
  • 37 Республика Коми 103
  • 38 Ульяновская область 103
  • 39 Ярославская область 103
  • 40 Самарская область 101
  • 41 Республика Дагестан 99
  • 42 Республика Саха (Якутия) 95
  • 43 Ставропольский край 94
  • 44 Тюменская область 89
  • 45 Курская область 86
  • 46 Пензенская область 85
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 85
  • 48 Севастополь 81
  • 49 Республика Хакасия 81
  • 50 Костромская область 78
  • 51 Белгородская область 76
  • 52 Псковская область 75
  • 53 Ивановская область 70
  • 54 Астраханская область 70
  • 55 Тамбовская область 70
  • 56 Вологодская область 70
  • 57 Амурская область 69
  • 58 Рязанская область 68
  • 59 Сахалинская область 67
  • 60 Орловская область 67
  • 61 Липецкая область 62
  • 62 Калужская область 61
  • 63 Республика Чувашия 55
  • 64 Удмуртская Республика 54
  • 65 Томская область 53
  • 66 Республика Мордовия 40
  • 67 Новгородская область 39
  • 68 Камчатский край 38
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 37
  • 70 Курганская область 36
  • 71 Республика Калмыкия 34
  • 72 Республика Алтай 31
  • 73 Республика Татарстан 30
  • 74 Республика Марий Эл 29
  • 75 Кабардино-Балкарская Республика 27
  • 76 Республика Тыва 24
  • 77 Чеченская Республика 19
  • 78 Карачаево-Черкесская Республика 18
  • 79 Республика Адыгея 15
  • 80 Республика Ингушетия 14
  • 81 Магаданская область 12
  • 82 Республика Северная Осетия-Алания 11
  • 83 Еврейская автономная область 8
  • 84 Ненецкий автономный округ 4
  • 85 Чукотский автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 368 513 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Северная Осетия-Алания 0,06%
  • 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия 0,09%
  • 3. Республика Адыгея 0,1%
За последние сутки подтверждено 548 смертей
  • Санкт-Петербург 93
  • Москва 88
  • Нижегородская область 22
  • Республика Бурятия 22
  • Московская область 17
  • Свердловская область 16
  • Краснодарский край 15
  • Иркутская область 12
  • Самарская область 11
  • Пермский край 10
  • Пензенская область 10
  • Алтайский край 10
  • Брянская область 9
  • Саратовская область 9
  • Воронежская область 8
  • Новосибирская область 8
  • Республика Крым 7
  • Красноярский край 7
  • Владимирская область 6
  • Липецкая область 6
  • Ленинградская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Ростовская область 6
  • Челябинская область 6
  • Тульская область 5
  • Астраханская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Оренбургская область 5
  • Ульяновская область 5
  • Курганская область 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Ярославская область 4
  • Республика Коми 4
  • Мурманская область 4
  • Республика Дагестан 4
  • Республика Чувашия 4
  • Тюменская область 4
  • Кемеровская область 4
  • Приморский край 4
  • Ивановская область 3
  • Курская область 3
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Республика Мордовия 3
  • Омская область 3
  • Забайкальский край 3
  • Хабаровский край 3
  • Белгородская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Вологодская область 2
  • Севастополь 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Татарстан 2
  • Кировская область 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Республика Тыва 2
  • Калужская область 1
  • Смоленская область 1
  • Новгородская область 1
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Северная Осетия - Алания 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Хакасия 1
  • Амурская область 1
  • Магаданская область 1
  • Сахалинская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло130 895 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 660 человек
  • Москва 3670
  • Московская область 1856
  • Санкт-Петербург 1850
  • Воронежская область 204
  • Свердловская область 174
  • Нижегородская область 137
  • Омская область 132
  • Республика Крым 125
  • Архангельская область 124
  • Ростовская область 122
  • Белгородская область 121
  • Кировская область 121
  • Саратовская область 120
  • Республика Башкортостан 119
  • Владимирская область 114
  • Забайкальский край 112
  • Калининградская область 110
  • Республика Саха (Якутия) 108
  • Республика Татарстан 107
  • Пермский край 107
  • Красноярский край 100
  • Челябинская область 97
  • Смоленская область 96
  • Самарская область 95
  • Ульяновская область 94
  • Брянская область 90
  • Новосибирская область 89
  • Тамбовская область 88
  • Республика Бурятия 87
  • Приморский край 84
  • Тюменская область 82
  • Курская область 80
  • Республика Карелия 76
  • Волгоградская область 75
  • Ханты-Мансийский автономный округ 75
  • Кемеровская область 74
  • Хабаровский край 73
  • Ленинградская область 72
  • Оренбургская область 71
  • Липецкая область 69
  • Тульская область 69
  • Ставропольский край 69
  • Орловская область 62
  • Республика Дагестан 62
  • Амурская область 62
  • Рязанская область 61
  • Ярославская область 61
  • Севастополь 60
  • Калужская область 57
  • Краснодарский край 57
  • Республика Чувашия 49
  • Ивановская область 48
  • Мурманская область 48
  • Вологодская область 45
  • Республика Хакасия 45
  • Сахалинская область 45
  • Иркутская область 44
  • Тверская область 42
  • Республика Коми 41
  • Республика Мордовия 41
  • Удмуртская Республика 38
  • Курганская область 34
  • Новгородская область 32
  • Костромская область 31
  • Псковская область 26
  • Республика Марий Эл 26
  • Астраханская область 23
  • Республика Калмыкия 21
  • Республика Тыва 20
  • Республика Северная Осетия - Алания 19
  • Пензенская область 19
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 19
  • Республика Алтай 15
  • Кабардино-Балкарская Республика 13
  • Республика Адыгея 10
  • Чеченская Республика 10
  • Карачаево-Черкесская Республика 9
  • Томская область 6
  • Магаданская область 6
  • Республика Ингушетия 3
  • Алтайский край 3
  • Еврейская автономная область 3
  • Чукотский автономный округ 3
  • Ненецкий автономный округ 2
  • Камчатский край 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 902 110.

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