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23.06.2021 10:12
Рубрика: Общество

Обнаружен загадочный космический объект, приближающийся к Земле

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA Фото: NASA
Фото: NASA

Астрономы Педро Бернардинелли и Гэри Бернстайн обнаружили таинственный космический объект, который приближается к Земле, вращаясь вокруг Солнца, а его орбита уходит в гипотетическое облако Оорта.

Фото: iStock
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Как сообщает Phys.org, загадочный объект получил наименование UN271 2014. Исследователи обнаружили его отчасти случайно. Они изучали архивные изображения, собранные специально для Обзора темной энергии за период с 2014 по 2018 год.

Об открытии широкой общественности сразу не объявили, поскольку требовалось подтвердить существование объекта независимыми наблюдениями. В результате сразу несколько организаций, такие как форум MMPL, Центр изучения малых планет и JPL Solar System Dynamics, не только зафиксировали его, но и сумели отследить его движение.

Сообщается, что данный объект максимально приблизится к Земле в 2031 году. Расчеты показали, что его диаметр составляет от 100 до 370 км, то есть по своим размерам он расположился между очень маленькой планетой и кометой.

Орбита открытого объекта уходит в облако Оорта - так астрономы называют гипотетическую сферическую область Солнечной системы, которая считается источником долгопериодических комет. Инструментально существование облака Оорта до сих пор не подтверждено, а на сам факт его существования указывают только косвенные факты.

Тем не менее, в настоящий момент астрономы пытаются установить, находится ли новый объект в облаке Оорта. Если ответ будет положительным, то обнаруженное космическое тело станет самым крупным объектом облака Оорта, обнаруженным на сегодняшний день.

Фото: ESO/M. Montarges et al.
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Повышенное внимание исследователей привлекла его орбита, которая почти перпендикулярна плоскости, созданной планетами, и уводит его глубоко в Солнечную систему и облако Оорта. Также подсчитано, что один оборот вокруг Солнца у этого объекта занимает 612 190 лет.

Это означает, что астрономам выпал уникальный шанс. В настоящее время объект продвигается все глубже в Солнечную систему, следовательно, уже через 10 лет у специалистов появится возможность наблюдать его и детально проанализировать его.

Пока трудно сказать, насколько ярким будет выглядеть в ночном небе UN271 2014. Астрономы лишь предполагают, что по степени яркости он будет располагаться между яркостью Плутона и его спутника Харона. Но этого вполне достаточно, чтобы разглядеть его с помощью мощных наземных телескопов.

Также ученые предполагают, что по мере приближения к Солнцу у этого объекта может образоваться кометоподобный хвост, поскольку замороженный материал на его поверхности испаряется.

Общество Наука Общество Космос

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