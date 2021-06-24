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24.06.2021 07:40
Рубрика: Экономика

Аналитик спрогнозировал курс рубля к концу лета

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

У рубля есть все шансы окрепнуть до конца августа. Об этом рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы "ФИНАМ" Ольга Беленькая.

Фото: istock
Как ФРС США повлияет на укрепление рубля

"Главный фактор в пользу укрепления рубля - рост мировых цен на нефть. Так, цена Brent впервые с 2018 года превысила $75 за баррель", - сказала она.

Также, по ее словам, которые приводит "Прайм", этому способствует денежно-кредитная политика Банка России: с начала года ключевая ставка повышена с 4,25% до 5,5% годовых и дан четкий сигнал о необходимости продолжения ее повышения на ближайших заседаниях. Аналитик обратила внимание и на геополитический фон, например, напомнила про недавний саммит президентов России и США, который значительно смягчил риски.

Помимо этого, считает Беленькая, стабилизации курса рубля будет способствовать возобновление авиасообщения России с рядом стран. "Это поможет увеличить спрос на валюту со стороны граждан, что обычно, наряду с конвертацией дивидендных выплат, приводит к сезонному ослаблению счета текущих операций в III квартале", - пояснила она.

Аналитик подчеркнула, что в связи с этим ожидается консолидация курса рубля вблизи текущих значений. К концу лета он составит 71-74 рубля за доллар или 85-88 рублей за евро.

При этом она обратила внимание и на сдерживающие факторы для укрепления российской валюты. С одной стороны, это заметное изменение риторики ФРС на июньском заседании, когда глава американского регулятора Дж. Пауэлл заявил о начале дискуссии о целесообразности сворачивания программы количественного смягчения. Второе - это то, что через несколько дней после саммита помощник президента США сообщил о готовящихся новых санкциях по делу Навального. Характер и срок этих санкций пока неизвестен, но из-за них может возникнуть временное давление на курс рубля.

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