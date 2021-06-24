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24.06.2021 21:10
Рубрика: Экономика

Зерно в сухом остатке

Аномально жаркая погода может снизить урожай
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8490)
Аномальная жара теоретически грозит снижением урожая в России. Но пока считается, что риски не слишком велики: на юге уже начали уборку зерновых, а в центральных регионах земля запаслась влагой с весны.

Основную угрозу такая погода сейчас представляет для зерновых, которые на большинстве территории России находятся в стадии цветения и налива. На гречиху, подсолнечник, сахарную свеклу пока жара не оказывает большого воздействия, говорит генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

По его оценке, пока наиболее сложной ситуация выглядит на Урале: там засушливая жаркая погода установилась еще с конца апреля, и "уже потеряли довольно много", считает эксперт. Потери от засухи ожидаются в Поволжье, меньше - на юге (в Ставропольском крае, Ростове, Волгограде) и в центре страны.

Жара не влияет серьезно на гречиху, подсолнечник и сахарную свеклу. Главную угрозу она представляет для зерновых

Во многих регионах в почве еще достаточно влаги с весны, жара держится не столь длительный период. Поэтому говорить о существенных потерях в урожае зерна нельзя, считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. А на юге началась уборка - здесь жара уже не скажется. Тем не менее поверхностные засухи наблюдаются во многих регионах. Дефицит осадков совершенно точно наблюдается в Поволжье на фоне низких запасов влаги. И чем дольше будет стоять такая погода, тем быстрее для зерновых культур будут расти риски. Но последствия не будут глобальными, а коснутся лишь отдельных районов и хозяйств, считает эксперт.

"Беспокоит даже не текущая жара. Из-за прохладной весны уборка в этом сезоне сдвинулась на две недели позже. Поэтому больше волнует, не застигнут ли нас дожди, когда придет время для массовой уборки не только на юге, но и в других регионах. Вот это уже будут серьезные риски потерь", - говорит Александр Корбут.
Какие угрозы таит аномальная жара

Повторения 2010 года, когда жара держалась полтора месяца, очевидно, не будет. Тогда год был уникальным не столько потому, что была аномальная жара, сколько тем, что жара распространилась нехарактерным образом по территории Европейской и Азиатской частей страны. Отсюда - большие потери урожая, поясняет директор Всероссийского НИИ сельскохозяйственной метеорологии (ВНИИ СХМ) Валерий Долгий-Трач. В этом году жара, распространившаяся на центральной части России, продержится еще три-пять дней и вряд ли больше. И хотя высокие температуры сами по себе вызывают стрессовые состояния у любых растений, такие кратковременные воздействия большого вреда не нанесут, считает эксперт.

По данным минсельхоза, на 21 июня 2021 года яровой сев проведен на площади 51,8 млн га, или 100,7% к прогнозу. Уже "перевыполнен план" по рапсу (его посеяли на площади 1,4 млн га, или 111,3% к прогнозу), подсолнечнику (9,2 млн га, или 107,1%), пшенице (13,1 млн га, или 103,3%) и другим культурам. По оценке ведомства, в этом году будет собрано 127,4 млн тонн зерна (в прошлом - 133,5 млн тонн), в том числе 80,7 млн тонн пшеницы (в 2020 году - почти 86 млн тонн). Оценки других российских экспертов выше - около 128-129 млн тонн зерна и 82-83 млн тонн пшеницы.

Экономика АПК

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