Ассоциация юристов составила список вузов, дающих качественное образование

Ассоциация юристов России опубликовала список юридических вузов, образовательные программы которых прошли общественную аккредитацию. В списке 80 вузов и 386 образовательных программ. В каждом вузе может быть одна или несколько программ, получивших знак качества от АЮР. Как рассказал "РГ" председатель правления Экспертного центра Ассоциации юристов России, зампред правления АЮР Жунус Джакупов, благодаря общественной аккредитации удалось в целом повысить качество юридического образования. Свидетельства от АЮР служат рекомендацией профессионального сообщества и абитуриентам, и работодателям.

Жунус Аманжолович, для чего нужна профессионально-общественная аккредитация, в чем ее принципиальное отличие от государственной?

Жунус Джакупов: Наличие такой оценки профессионального сообщества ориентирует выпускников на поступление в аккредитованные вузы. В целом, сама экспертная процедура помогает вузам посмотреть на учебный и научный процесс с другой стороны: оценить образовательную программу не только с точки зрения соответствия образовательным стандартам, но и со стороны профессионального юридического сообщества - представителей работодателей регионального и федерального уровня.

Результаты работы Ассоциации юристов России в данном направлении показали профессиональный подход, реальную, а не формальную работу, которая напрямую оказывает влияние на развитие юридического образования. Мы отмечаем сплоченность научно-педагогического состава образовательных организаций, их вовлеченность в эту работу, в том числе методического характера.

Как проходит аккредитационная экспертиза?

Жунус Джакупов: Хочу отметить, что с 2015 года Ассоциация юристов России начала работу по общественной аккредитации образовательных организаций, а уже с 2017 года мы полностью перешли на модель профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. Именно для этого был учрежден Экспертный центр Ассоциации юристов России по оценке качества и квалификаций в области юриспруденции.

Аккредитационная экспертиза проводится комиссией в составе трех экспертов. Обычно это выездная проверка, но пандемия внесла свои коррективы, и с марта 2020 года мы работаем в дистанционном формате.

Не страдает ли от этого качество работы?

Жунус Джакупов: Надо сказать, что качество проводимой экспертизы не только не пострадало, но и значительно выросло. В рамках экспертизы проводятся онлайн встречи, интервьюирование представителей администрации образовательной организации, обучающихся, выпускников и работодателей. Во многом на качество экспертизы влияет жесткий отбор экспертов, который мы проводим по результатам сдачи ими квалификационного экзамена, и работа научно-методического совета Экспертного центра.

Чем отличаются критерии проверки образовательных программ по бакалавриату, магистратуре, аспирантуре и специалитету между собой?

Жунус Джакупов: Разные требования ФГОС, особенности практик студентов, уровень трудоустройства, фактическая занятость магистров, организация учебного процесса и т. д. В свете принятия новых федеральных государственных образовательных стандартов по бакалавриату и магистратуре в настоящее время критерии профессионально-общественной аккредитации также претерпят изменения. Кроме того, сейчас появляется достаточное количество интересных образовательных программ, реализуемых вузами в сетевой форме. Это требование времени, и мы учитываем все особенности таких программ при проведении экспертизы. С 2020 года мы также начали проводить аккредитационные экспертизы программ среднего-профессионального образования.

Какова в целом картина качества юридического образования в настоящее время?

Жунус Джакупов: В настоящее время оценка, проводимая профессиональным юридическим сообществом в лице АЮР посредством аккредитационной экспертизы, стала объективным индикатором качества юридического образования. Процедура аккредитации постоянно совершенствуется, она прозрачна, понятна и объективна. Количество аккредитованных образовательных программ растет. Это программы ведущих региональных и федеральных вузов. Повышается качество образовательного процесса в целом и, соответственно, качество выпускников таких программ. Они более конкурентоспособны на рынке труда. Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации - это своего рода рекомендация профессионального юридического сообщества, свидетельствующая о качестве подготовки выпускников аккредитованных Ассоциацией юристов программ.

Какое количество экспертов по профессионально-общественной аккредитации и каков уровень их профессиональной подготовки? Кто выезжает на проверки?

Жунус Джакупов: В настоящее время аккредитовано 93 эксперта по профессионально-общественной аккредитации. Это эксперты, успешно сдавшие квалификационный экзамен. Общая экспертная база при этом составляет около 300 человек. Все они прошли обучение в Экспертном центре АЮР. Требования к экспертам у нас высокие, они обязательно должны иметь стаж работы в сфере юридического образования не менее пяти лет, ученые степени, звания.

Как результаты аккредитации влияют на решение вопроса о прохождении образовательной организацией государственной аккредитации?

Жунус Джакупов: Норма Федерального закона об образовании об учете результатов профессионально-общественной аккредитации носит для аккредитационного органа рекомендательный характер. Однако, в последнее время мы видим тенденцию к увеличению роли и значения профессионально-общественной аккредитации как в процедуре государственной аккредитации, так и в процедуре независимой оценки качества. Высокий уровень проведения аккредитационных экспертиз, отмеченный Рособрнадзором, свидетельствуют об объективности и беспристрастности юридического сообщества в оценке уровня подготовки выпускников образовательных программ в области юриспруденции. Можно уверенно сказать, что Ассоциация юристов России прочно себя зарекомендовала в данном направлении. Мы видим степень оказанного доверия со стороны государства и в том, что в 2020 году Ассоциация юристов России вошла в число экспертных организаций Рособрнадзора, аккредитованных для проведения государственной аккредитации.

Список аккредитованных образовательных программ вузов

1. ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова" (бакалавриат, магистратура);

2. ФГБОУ ВО "Амурский государственный университет" (бакалавриат);

3. ФГАОУ ВО "Дальневосточный федеральный университет" (бакалавриат, магистратура);

4. ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)" (бакалавриат, магистратура);

5. ФГБОУ ВО "Российский государственный университет правосудия" (бакалавриат, магистратура, специалитет);

6. ФГБОУ ВО "Челябинский государственный университет" (бакалавриат, магистратура);

7. ФГАОУ ВО "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" (бакалавриат, магистратура);

8. ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" (бакалавриат, магистратура);

9. АНО ВО "Белгородский университет кооперации, экономики и права"

10. ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)" (бакалавриат, магистратура, специалитет);

11. ФГБОУ ВО "Тульский государственный университет" (бакалавриат);

12. ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (бакалавриат).

13. ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный университет" (бакалавриат, магистратура, специалитет);

14. ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет" (бакалавриат);

15. ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный университет" (бакалавриат, магистратура);

16. ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" (бакалавриат, магистратура, специалитет);

17. ФГБОУ ВО "Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина" (бакалавриат, магистратура);

18. ГКОУ ВО "Российская таможенная академия" (бакалавриат, магистратура);

19. ФГБОУ ВО "Курский государственный университет" (бакалавриат, магистратура);

20. ФГБОУ ВО "Ульяновский государственный университет" (бакалавриат);

21. АНО ВО "Межрегиональный открытый социальный институт" (бакалавриат);

22. ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский государственный университет" (бакалавриат, магистратура);

23. ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (бакалавриат);

24. ФГБОУ ВО "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура);

25. ФГАОУ ВО "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (бакалавриат, магистратура);

26. ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов" (бакалавриат, магистратура, аспирантура);

27. ФГБОУ ВО "Тольяттинский государственный университет" (бакалавриат, магистратура, специалитет);

28. ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (магистратура);

29. ФГБОУ ВО "Башкирский государственный университет" (бакалавриат, магистратура);

30. ФГБОУ ВО "Псковский государственный университет" (бакалавриат, магистратура);

31. ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия" (бакалавриат, магистратура, аспирантура, специалитет);

32. ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет" (бакалавриат);

33. ФГБОУ ВО "Тульский государственный университет" (магистратура);

34. ФГБОУ ВО "Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова" (бакалавриат);

35. ФГБОУ ВО "Государственный университет по землеустройству" (бакалавриат, магистратура);

36. ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет" (бакалавриат, магистратура, аспирантура).

37. ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова" (бакалавриат);

38. ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет" (магистратура);

39. ОЧУ ВО "Международный юридический институт" (бакалавриат, магистратура);

40. ФГБОУ ВО "Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого" (бакалавриат);

41. АНО ВО "Санкт-Петербургская юридическая академия" (бакалавриат, магистратура);

42. ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет" (бакалавриат, магистратура, аспирантура);

43. ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет" (бакалавриат, магистратура, аспирантура);

44. ФГБОУ ВО "Иркутский государственный университет" (бакалавриат, магистратура);

45. ФГБНУ "Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации" (магистратура);

46. ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" (бакалавриат);

47. БУ ВО "Сургутский государственный университет" (магистратура);

48. ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет" (бакалавриат, магистратура).

49. ФГБОУ ВО "Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова" (бакалавриат, магистратура);

50. ФГБОУ ВО "Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского" (бакалавриат);

51. ЧОУ ВО "Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" (бакалавриат, магистратура);

52. ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет" (магистратура, аспирантура);

53. НОУ ОВО "Российская академия адвокатуры и нотариата" (бакалавриат, магистратура, аспирантура);

54. ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (магистратура);

55. ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (бакалавриат, магистратура);

56. ФГБОУ ВО "Тверской государственный университет" (бакалавриат, магистратура).

57. ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" (магистратура);

58. ФГАОУ ВО "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" (специалитет);

59. ФГБОУ ВО "Астраханский государственный университет" (бакалавриат, магистратура);

60. ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный университет" (бакалавриат, магистратура);

61. Волжский филиал ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный университет" (бакалавриат);

62. ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" (магистратура, аспирантура);

63. ФГБОУ ВО "Московский педагогический государственный университет" (бакалавриат, магистратура, аспирантура);

64. ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" (бакалавриат, магистратура, специалитет);

65. ЧОУ ВО "Сибирский юридический университет" (бакалавриат, магистратура);

66. ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" (бакалавриат);

67. ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный университет" (бакалавриат, магистратура, аспирантура, специалитет).

68. Волго-Вятский институт (филиал) ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)" (бакалавриат);

69. Институт непрерывного образования имени Н.С. Киселевой ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)" (СПО);

70. ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный университет" (бакалавриат, магистратура);

71. Оренбургский институт (филиал) ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)" (бакалавриат, магистратура);

72. ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" (бакалавриат);

73. Северо-Западный институт (филиал) ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)" (бакалавриат);

74. ОУ ВО "Южно-Уральский технологический университет" (бакалавриат);

75. ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (бакалавриат);

76. ФГБОУ ВО "Петрозаводский государственный университет" (бакалавриат, магистратура);

77. АНО ВО "Российский новый университет" (бакалавриат, магистратура, аспирантура)

78. ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет" (бакалавриат, магистратура);

79. ФГБОУ ВО "Московский государственный лингвистический университет" (бакалавриат, магистратура, специалитет);

80. ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет" (бакалавриат, магистратура, аспирантура).