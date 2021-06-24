Ассоциация юристов составила список вузов, дающих качественное образование

Жунус Аманжолович, для чего нужна профессионально-общественная аккредитация, в чем ее принципиальное отличие от государственной?
Жунус Джакупов: Наличие такой оценки профессионального сообщества ориентирует выпускников на поступление в аккредитованные вузы. В целом, сама экспертная процедура помогает вузам посмотреть на учебный и научный процесс с другой стороны: оценить образовательную программу не только с точки зрения соответствия образовательным стандартам, но и со стороны профессионального юридического сообщества - представителей работодателей регионального и федерального уровня.
Результаты работы Ассоциации юристов России в данном направлении показали профессиональный подход, реальную, а не формальную работу, которая напрямую оказывает влияние на развитие юридического образования. Мы отмечаем сплоченность научно-педагогического состава образовательных организаций, их вовлеченность в эту работу, в том числе методического характера.
Как проходит аккредитационная экспертиза?
Жунус Джакупов: Хочу отметить, что с 2015 года Ассоциация юристов России начала работу по общественной аккредитации образовательных организаций, а уже с 2017 года мы полностью перешли на модель профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. Именно для этого был учрежден Экспертный центр Ассоциации юристов России по оценке качества и квалификаций в области юриспруденции.
Аккредитационная экспертиза проводится комиссией в составе трех экспертов. Обычно это выездная проверка, но пандемия внесла свои коррективы, и с марта 2020 года мы работаем в дистанционном формате.
Не страдает ли от этого качество работы?
Жунус Джакупов: Надо сказать, что качество проводимой экспертизы не только не пострадало, но и значительно выросло. В рамках экспертизы проводятся онлайн встречи, интервьюирование представителей администрации образовательной организации, обучающихся, выпускников и работодателей. Во многом на качество экспертизы влияет жесткий отбор экспертов, который мы проводим по результатам сдачи ими квалификационного экзамена, и работа научно-методического совета Экспертного центра.
Чем отличаются критерии проверки образовательных программ по бакалавриату, магистратуре, аспирантуре и специалитету между собой?
Жунус Джакупов: Разные требования ФГОС, особенности практик студентов, уровень трудоустройства, фактическая занятость магистров, организация учебного процесса и т. д. В свете принятия новых федеральных государственных образовательных стандартов по бакалавриату и магистратуре в настоящее время критерии профессионально-общественной аккредитации также претерпят изменения. Кроме того, сейчас появляется достаточное количество интересных образовательных программ, реализуемых вузами в сетевой форме. Это требование времени, и мы учитываем все особенности таких программ при проведении экспертизы. С 2020 года мы также начали проводить аккредитационные экспертизы программ среднего-профессионального образования.
Какова в целом картина качества юридического образования в настоящее время?
Жунус Джакупов: В настоящее время оценка, проводимая профессиональным юридическим сообществом в лице АЮР посредством аккредитационной экспертизы, стала объективным индикатором качества юридического образования. Процедура аккредитации постоянно совершенствуется, она прозрачна, понятна и объективна. Количество аккредитованных образовательных программ растет. Это программы ведущих региональных и федеральных вузов. Повышается качество образовательного процесса в целом и, соответственно, качество выпускников таких программ. Они более конкурентоспособны на рынке труда. Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации - это своего рода рекомендация профессионального юридического сообщества, свидетельствующая о качестве подготовки выпускников аккредитованных Ассоциацией юристов программ.
Какое количество экспертов по профессионально-общественной аккредитации и каков уровень их профессиональной подготовки? Кто выезжает на проверки?
Жунус Джакупов: В настоящее время аккредитовано 93 эксперта по профессионально-общественной аккредитации. Это эксперты, успешно сдавшие квалификационный экзамен. Общая экспертная база при этом составляет около 300 человек. Все они прошли обучение в Экспертном центре АЮР. Требования к экспертам у нас высокие, они обязательно должны иметь стаж работы в сфере юридического образования не менее пяти лет, ученые степени, звания.
Как результаты аккредитации влияют на решение вопроса о прохождении образовательной организацией государственной аккредитации?
Жунус Джакупов: Норма Федерального закона об образовании об учете результатов профессионально-общественной аккредитации носит для аккредитационного органа рекомендательный характер. Однако, в последнее время мы видим тенденцию к увеличению роли и значения профессионально-общественной аккредитации как в процедуре государственной аккредитации, так и в процедуре независимой оценки качества. Высокий уровень проведения аккредитационных экспертиз, отмеченный Рособрнадзором, свидетельствуют об объективности и беспристрастности юридического сообщества в оценке уровня подготовки выпускников образовательных программ в области юриспруденции. Можно уверенно сказать, что Ассоциация юристов России прочно себя зарекомендовала в данном направлении. Мы видим степень оказанного доверия со стороны государства и в том, что в 2020 году Ассоциация юристов России вошла в число экспертных организаций Рособрнадзора, аккредитованных для проведения государственной аккредитации.
Список аккредитованных образовательных программ вузов
1. ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова" (бакалавриат, магистратура);
2. ФГБОУ ВО "Амурский государственный университет" (бакалавриат);
3. ФГАОУ ВО "Дальневосточный федеральный университет" (бакалавриат, магистратура);
4. ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)" (бакалавриат, магистратура);
5. ФГБОУ ВО "Российский государственный университет правосудия" (бакалавриат, магистратура, специалитет);
6. ФГБОУ ВО "Челябинский государственный университет" (бакалавриат, магистратура);
7. ФГАОУ ВО "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" (бакалавриат, магистратура);
8. ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" (бакалавриат, магистратура);
9. АНО ВО "Белгородский университет кооперации, экономики и права"
10. ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)" (бакалавриат, магистратура, специалитет);
11. ФГБОУ ВО "Тульский государственный университет" (бакалавриат);
12. ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (бакалавриат).
13. ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный университет" (бакалавриат, магистратура, специалитет);
14. ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет" (бакалавриат);
15. ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный университет" (бакалавриат, магистратура);
16. ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" (бакалавриат, магистратура, специалитет);
17. ФГБОУ ВО "Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина" (бакалавриат, магистратура);
18. ГКОУ ВО "Российская таможенная академия" (бакалавриат, магистратура);
19. ФГБОУ ВО "Курский государственный университет" (бакалавриат, магистратура);
20. ФГБОУ ВО "Ульяновский государственный университет" (бакалавриат);
21. АНО ВО "Межрегиональный открытый социальный институт" (бакалавриат);
22. ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский государственный университет" (бакалавриат, магистратура);
23. ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (бакалавриат);
24. ФГБОУ ВО "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура);
25. ФГАОУ ВО "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (бакалавриат, магистратура);
26. ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов" (бакалавриат, магистратура, аспирантура);
27. ФГБОУ ВО "Тольяттинский государственный университет" (бакалавриат, магистратура, специалитет);
28. ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (магистратура);
29. ФГБОУ ВО "Башкирский государственный университет" (бакалавриат, магистратура);
30. ФГБОУ ВО "Псковский государственный университет" (бакалавриат, магистратура);
31. ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия" (бакалавриат, магистратура, аспирантура, специалитет);
32. ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет" (бакалавриат);
33. ФГБОУ ВО "Тульский государственный университет" (магистратура);
34. ФГБОУ ВО "Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова" (бакалавриат);
35. ФГБОУ ВО "Государственный университет по землеустройству" (бакалавриат, магистратура);
36. ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет" (бакалавриат, магистратура, аспирантура).
37. ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова" (бакалавриат);
38. ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет" (магистратура);
39. ОЧУ ВО "Международный юридический институт" (бакалавриат, магистратура);
40. ФГБОУ ВО "Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого" (бакалавриат);
41. АНО ВО "Санкт-Петербургская юридическая академия" (бакалавриат, магистратура);
42. ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет" (бакалавриат, магистратура, аспирантура);
43. ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет" (бакалавриат, магистратура, аспирантура);
44. ФГБОУ ВО "Иркутский государственный университет" (бакалавриат, магистратура);
45. ФГБНУ "Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации" (магистратура);
46. ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" (бакалавриат);
47. БУ ВО "Сургутский государственный университет" (магистратура);
48. ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет" (бакалавриат, магистратура).
49. ФГБОУ ВО "Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова" (бакалавриат, магистратура);
50. ФГБОУ ВО "Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского" (бакалавриат);
51. ЧОУ ВО "Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" (бакалавриат, магистратура);
52. ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет" (магистратура, аспирантура);
53. НОУ ОВО "Российская академия адвокатуры и нотариата" (бакалавриат, магистратура, аспирантура);
54. ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (магистратура);
55. ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (бакалавриат, магистратура);
56. ФГБОУ ВО "Тверской государственный университет" (бакалавриат, магистратура).
57. ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" (магистратура);
58. ФГАОУ ВО "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" (специалитет);
59. ФГБОУ ВО "Астраханский государственный университет" (бакалавриат, магистратура);
60. ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный университет" (бакалавриат, магистратура);
61. Волжский филиал ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный университет" (бакалавриат);
62. ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" (магистратура, аспирантура);
63. ФГБОУ ВО "Московский педагогический государственный университет" (бакалавриат, магистратура, аспирантура);
64. ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" (бакалавриат, магистратура, специалитет);
65. ЧОУ ВО "Сибирский юридический университет" (бакалавриат, магистратура);
66. ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" (бакалавриат);
67. ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный университет" (бакалавриат, магистратура, аспирантура, специалитет).
68. Волго-Вятский институт (филиал) ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)" (бакалавриат);
69. Институт непрерывного образования имени Н.С. Киселевой ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)" (СПО);
70. ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный университет" (бакалавриат, магистратура);
71. Оренбургский институт (филиал) ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)" (бакалавриат, магистратура);
72. ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" (бакалавриат);
73. Северо-Западный институт (филиал) ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)" (бакалавриат);
74. ОУ ВО "Южно-Уральский технологический университет" (бакалавриат);
75. ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (бакалавриат);
76. ФГБОУ ВО "Петрозаводский государственный университет" (бакалавриат, магистратура);
77. АНО ВО "Российский новый университет" (бакалавриат, магистратура, аспирантура)
78. ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет" (бакалавриат, магистратура);
79. ФГБОУ ВО "Московский государственный лингвистический университет" (бакалавриат, магистратура, специалитет);
80. ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет" (бакалавриат, магистратура, аспирантура).