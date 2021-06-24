Австралия исключит препарат от AstraZeneca из программы вакцинации

К концу этого года Австралия откажется от применения вакцины Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщил глава правительственной оперативной группы по борьбе с COVID-19 генерал-лейтенант Джон Фрюэн.

Он отметил, что препарат постепенно начнут выводить из нацпрограммы по вакцинации, а впоследствии его снимут с производства. В качестве причины такого решения Фрюэн назвал запрет на применение данного лекарства для лиц моложе 60 лет из-за побочных эффектов.

"В национальную программу вместо препарата от AstraZeneca будет включен больший объем вакцин от Pfizer и Moderna", - цитирует ТАСС руководителя оперштаба по борьбе с коронавирусом Австралии.

По его словам, с октября 2021 года власти планируют прививать до 2,3 миллиона человек препаратом американской компании Pfizer еженедельно. Вакцина американской компании Moderna, как ожидается, начнет поступать в Австралию во второй половине сентября. На сегодняшний день число жителей страны, сделавших по меньшей мере одну прививку от коронавируса, приближается к семи миллионам человек (6,86 млн).

Отметим, что с начала распространения COVID-19 в Австралии выявлено чуть больше 30 тысяч случаев заражения, 910 пациентов умерли.