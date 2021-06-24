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24.06.2021 06:46
Рубрика: В мире

Байден не исключил рост преступности после снятия коронавирусных ограничений

Постепенное снятие ограничений, введенных в США на фоне пандемии коронавируса, может привести к росту преступности. Об этом заявил президент Джо Байден, выступая в среду в Белом доме.

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По его словам, летом уровень преступности традиционно растет. "По мере того как мы выходим из этой пандемии, летний всплеск преступности может быть более ярко выраженным, чем обычно", - цитирует ТАСС американского лидера.

В тот же день администрация США обнародовала стратегию по борьбе с преступностью. В частности, власти намерены остановить рост насилия, привлекая к ответственности нелегальных торговцев оружием. "Мы обеспечим, чтобы вы не могли продавать смерть на наших улицах", - подчеркнул Байден, комментируя стратегию.

По данным Белого дома, число убийств в крупных городах США увеличилось в 2020 году на 30% по сравнению с предыдущим годом. На 8% возросло число нападений с применением огнестрельного оружия. В первом квартале этого года число убийств возросло на 24% по сравнению с первым кварталом прошлого года и на 49% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

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