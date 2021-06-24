Беспилотный вертолет Hunter превратили в ударный дрон

На проходящей в Минске выставке MILEX-2021 представили новую разработку белорусской оборонной промышленности - разведывательно-ударный авиационный комплекс Hunter.

Как сообщается, созданный беспилотный вертолет может заниматься поиском и уничтожением бронетехники и живой силы в условиях оказываемого противником противодействия.

По силам этому дрону и ведение охоты за малоскоростными воздушными целями, например БПЛА других типов.

Для этого борту смонтирована гиростабилизированная оптическая электронная система, прицельный комплекс и шесть всесуточных камер кругового обзора.

Как рассказали разработчики, машина полностью роботизирована, управляется нейросетью.

Установлена турель с 7,62-мм с танковым пулеметом Калашникова, боекомплект в 550 патронов, есть две установки для запуска восьми неуправляемых ракет, а также возможно применение 16-ти противотанковых 2,5-кг бомб.

Бортовой комплекс обороны охраняет от атак радиолокационных ракет и имеет автомат выброса помех.

Имеется барьерный радиолокатор и метеонавигационная РЛС.

Полезная нагрузка - 200 кг. Полный взлетный вес - 750 кг. Мощность двигателя 271 л.с. Запас топлива - 180 литров, диаметр ротора - 7 метра. Максимальная скорость - 180 км/ч. Продолжительность полета - 9 часов.