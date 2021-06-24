В зоопарке Сент-Луиса старому пингвину сделали ботинки от артрита

Посетитель зоопарка Сент-Луиса заметил необычную картину: один из пингвинов находился в вольере в обуви. Мужчина побеседовал об этом с сотрудником зоопарка и написал об этом пост на своей страничке в Facebook, который стал очень популярным и привлек внимание журналистов всего света.

Пользователь так пересказал объяснение: это очень старый пингвин, он живет намного дольше, чем жил бы в дикой природе. У него развилась болезнь, подобная человеческому артриту. В зоопарке есть очень эффективная мазь для обезболивания, но она смывается каждый раз, когда пингвин заходит в воду. И как раз для того, чтобы мазь смогла впитаться и подействовать, птице сшили такие тапочки из ткани для гидрокостюмов. Теперь у него не болят лапы, и он может спокойно плавать.

Позже St. Louis Post-Dispatch узнали, что пингвина зовут Энрике и ему 30 лет. Он живет в зоопарке с 2016 года. Отмечено, что в дикой природе пингвины живут 10 лет.