Братья из ЮАР украли биткоины на 3,6 миллиарда долларов

Два жителя ЮАР - родные братья и соосонователи инвестплатформы Africrypt - провернули, возможно, крупнейшую аферу с биткоинами. Как сообщает агентство Bloomberg, старший Амир и 20-летний Раис Кажди пропали вместе со вкладами клиентов в криптовалюте на сумму почти четыре миллиарда долларов.

Эта история тянулась еще с апреля, когда Амир объявил, что компанию взломали неизвестные хакеры, однако просил инвесторов не идти в суды, клятвенно обещая вернуть виртуальные деньги.

Позже стало известно, что биткоины со счетов Africrypt были выведены через крупные майнинг-пулы (пул - это группа майнеров, которые выступают в сети блокчейн как один майнер), и теперь транзакцию отследить невозможно. Затем "с радаров" исчезли и сами братья Каджи. Хотя полиция объявила их в розыск, полноценное расследование мошенничества осложняется тем, что биткоины в ЮАР не признаются частью финансовой системы страны, отмечает агентство.