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24.06.2021 18:48
Рубрика: Экономика

ЦБ выпустит инвестиционные золотые монеты с Георгием Победоносцем

Текст: Георгий Панин
Фото: Центральный банк Фото: Центральный банк
Фото: Центральный банк

Центральный банк России с 25 июня начнет выпуск инвестиционных монет "Георгий Победоносец" номиналами 25 рублей, 100 рублей и 200 рублей. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Все монеты будут сделаны из золота 999 пробы. Монета номиналом 25 рублей будет весить 3,11 грамма, 100 рублей - 15,55 грамма, а вес монеты в 200 рублей составит 31,10 грамма.

На обратной стороне монет будет изображение Георгия Победоносца на коне, который поражает змея копьем. На лицевой - герб России, надписи "Российская Федерация" и "Банк России", номинал, обозначение металла, пробу и массу драгоценного металла.

Каждая монета будет выпущена ограниченным тиражом (по 100 тысяч штук каждая).

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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