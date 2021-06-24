ЦБ выпустит инвестиционные золотые монеты с Георгием Победоносцем

Центральный банк России с 25 июня начнет выпуск инвестиционных монет "Георгий Победоносец" номиналами 25 рублей, 100 рублей и 200 рублей. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Все монеты будут сделаны из золота 999 пробы. Монета номиналом 25 рублей будет весить 3,11 грамма, 100 рублей - 15,55 грамма, а вес монеты в 200 рублей составит 31,10 грамма.

На обратной стороне монет будет изображение Георгия Победоносца на коне, который поражает змея копьем. На лицевой - герб России, надписи "Российская Федерация" и "Банк России", номинал, обозначение металла, пробу и массу драгоценного металла.

Каждая монета будет выпущена ограниченным тиражом (по 100 тысяч штук каждая).