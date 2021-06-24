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24.06.2021 14:57
Рубрика: В мире

Cуд во Франции оставил в силе приговор россиянину Виннику

Текст: Александр Саможнев

Суд Парижа признал Александра Винника виновным в отмывании денег и приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро. Из 14 выдвинутых обвинений россиянина признали виновным только в отмывании денег в составе организованной группы.

Фото: Юрий Малинов/ТАСС
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Адвокат Фредерик Бело заявил, что защита намерена опротестовать приговор. "Винник приговорен к пяти годам заключения по элементам, по которым у суда нет доказательств. Эти материалы были переданы американскими властями через Европол. Мы должны опротестовать это решение", - цитирует РИА Новости юриста.

По данным адвоката, с Винника сняли обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы Locky. Она зашифровывала данные в компьютерных системах, а затем с владельцев требовали выкуп в криптовалюте. С 2016 по 2018 гг. жертвами программы стали около 200 компаний и частных лиц во Франции, общий ущерб оценили в 135 миллионов евро.

Российский консул в Париже Алексей Попов сообщил, что Москва по-прежнему настаивает на экстрадиции Винника. Правоохранительные органы готовы сотрудничать по делу с американцами и французами.

Винника арестовали 25 июля 2017 года в Греции по запросу США. Его обвиняют в создании без лицензии биржи криптовалют BTC-e, через которую якобы отмывались миллиарды долларов. Кроме США, выдачи Винника добивались Франция и Россия. Россиянина экстрадировали во Францию 23 января. Судебное разбирательство по его делу прошло в Париже с 19 по 23 октября.

Винник категорически отвергает все обвинения, утверждая, что не имеет никакого отношения к вирусу Locky, а его роль на бирже BTC-e была чисто технической.

В мире Европа Франция

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