Депутат Госдумы: НАТО уже утрачивает свой смысл

НАТО было создано в период серьезного противостояния СССР и Запада, однако на сегодняшний день организация утрачивает свое значение и многие молодые люди не понимают, зачем нужен это альянс. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

По словам депутата, намерение США заняться информированием молодежи о деятельности НАТО объясняется желанием американцев сохранить организацию, ведь основная функция Североатлантического альянса - в "поддержании американского доминирования в Европе".

"Конечно, им нужно сохранить НАТО как организацию, которая, по сути, уже утрачивает свой смысл", - добавил Морозов в беседе с RT.