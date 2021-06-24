Детские фильмы и сериалы BBC Studios будут доступны российским зрителям

Наше время характеризуется тем, что онлайн-кинотеатры пополняют свои библиотеки контента и формируют предложения зрителям по просмотру того или иного фильма сериала - одно другого интереснее. Но договоренность, которой достигли BBC Studios и мультимедийный сервис Okko, выделяется из общего ряда. На Okko появится отмеченный наградами комедийный и детский контент из каталога BBC Studios. Говоря профессиональным языком - более чем 150 часов контента BBC Studios будут доступны российским зрителям уже в ближайшее время. Также в библиотеке будут фильмы и сериалы в других жанрах, в том числе и знаменитые британские комедии.

Сотрудничество включает российскую премьеру популярного детского анимационного бренда Go Jetters и классический комедийный сериал "Ужин в пятницу вечером" с Тэмсин Грейг ("Эпизоды") и Саймоном Бердом ("Переростки") в главных ролях. Информация об этом на эксклюзивной основе прислана в редакцию "РГ".

Некоторые из фильмов и сериалов в России будут доступны впервые. Помимо шести сезонов комедии "Ужин в пятницу вечером", пять сезонов удостоенной премии BAFTA черной комедии "Внутри девятого номера" с Рисом Шерсмитом и Стивом Пембертоном ("Автостопом по галактике", "Доктор Кто", "Благие знамения") в главных ролях и три сезона отмеченной наградой международной премии "Эмми" комедии "Лунный мальчик", сценаристом и исполнителем главной роли в которой выступил Крис О"Дауд ("Ван Гог. С любовью, Винсент", "Большая Игра", "О мышах и людях", "Голгофа", "Тор 2: Царство тьмы").

Что касается популярных детских развлекательно-образовательных программ и захватывающих кинокартин, "Go Jetters" - комедийно-приключенческий боевик для 4-6-летних детей, который рассказывает о приключениях четырех героев и любящего дискотеки единорога и поощряет детей к изучению географии и культуры во время их путешествий по миру - стоит в новой афише кинотеатра первой строкой. В вопросах взаимоотношений между людьми и любви поможет разобраться "Jojo & Gran Gran" - трогательный мультсериал, который рассказывает об особых отношениях между любознательной девочкой и ее веселой и активной бабушкой. А полюбить чтение самые маленькие пользователи Okko смогут вместе с сериалом "Собака любит читать" ("Dog Loves Books") - это анимационный проект о любви к литературе, в основе которого отмеченная наградами книга Луизы Йетс.

Жанр драмы будет представлен в Okko такими проектами, как "Мы" (производство Drama Republic и Bandstand) - мини-сериалом от сценариста "Патрика Мелроуза" с Томом Холландером ("Ночной администратор", "Харли Квинн", "Пираты Карибского моря: на краю света") в роли Дугласа, отчаянно пытающегося спасти свой брак во время путешествия по Европе, и "Сэндитон" - совместной постановкой Red Planet Pictures и Masterpiece Theatre, в которой писатель и сценарист, лауреат премий "Эмми" и BAFTA Эндрю Дэвис оживляет последний незаконченный роман Джейн Остин.

Специально для "РГ" договоренность прокомментировал Салим Мукаддам, старший вице-президент BBC Studios по совместному производству и продажам контента в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

"Юмор универсален и выходит за рамки различных культур и географии. Наш детский контент уникален своей способностью развлекать и обучать, охватывая такие широкие темы, как география и история, во всем их многообразии. Именно по этой причине наши программы продолжают завоевывать награды по всему миру, и в прошлом месяце мультсериал "JoJo & Gran Gran" получил награду "Broadcast Award" в категории "Лучшая программа для дошкольного образования". Соглашение с Оkkо демонстрирует растущий интерес к нашему контенту и дает нам возможность охватить новую аудиторию на российском рынке", - сказал он.

Напомним, что BBC Studios сотрудничает на российском рынке и с другими телеканалами и онлайн-кинотеатрами: ВГТРК, "Пятница!", "Кинопоиск HD" и другими. Тем не менее, появление в России новых фильмов и сериалов из ее библиотеки, особенно тех, которые сделаны для детей - важнейший случай. Нам остается только одно - снимать для российских детей такие фильмы, сериалы и анимацию, чтобы они могли составлять достойную конкуренцию в процессе привлечения внимания зрителя, когда тот делает свой выбор.