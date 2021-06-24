Директор Гослитмузея Дмитрий Бак отмечает 60-летие

24 июня отмечает 60-летие Дмитрий Бак - директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля, профессор РГГУ и школы-студии МХТ, литературовед и поэт.

В это трудно поверить. Причем по двум прямо противоположным причинам. С одной стороны - моложавый элегантный Дмитрий Петрович, который остается Димой для множества людей, годящихся ему в ученики и даже сыновья, рьяный футболист (некогда - член республиканской молодежной сборной) и отец взрослого сына и еще двух очаровательных младших школьниц. С другой - вспоминая, сколько всего он "тянет", сколькими процессами, проектами и студентами руководит, сколько всего успел...

Достаточно осознать, что в первую очередь именно его усилиями тихий Литературный музей переехал в новое огромное здание на первой линии Садового кольца и стал одним из заметных культурных и образовательных центров Москвы. А в перспективе - центром целого литературно-исторического кластера.

Так, в доме по Зубовскому, 15 - нынешней штаб-квартире ГМИРЛИ им. Даля - начинает размещаться Музей истории литературы XX века. Это будет Дом для русской литературы, по этажам которого расселят главных отечественных авторов, снабдив комнату Платонова и Булгакова, Замятина и Ремизова предметами, помнящими их руки. Ведь в фондах ГМИРЛИ - тысячи и тысячи подобных единиц хранения. Первые жильцы дома, Осип и Надежда Мандельштам уже обживают свои комнаты: на четвертом этаже открылась постоянная экспозиция "Улица Мандельштама: Осип и Надежда".

Событиями всероссийского, а то и международного масштаба становятся концептуальные и при этом безумно интересные выставки "Есенин. Живите так, как вас ведет звезда", "Чехов, Бунин, Куприн: судьбы скрещения", "Быть Фетом", "Федор Достоевский. Сильные впечатления"...

Достоевский, кстати, получит вскоре целый дом: в день 200-летия писателя на улице, носящей его имя, откроется новый музейный центр "Московский дом Достоевского", в основе которого мемориальная квартира семьи писателя на первом этаже флигеля Мариинской больницы для бедных, где служил лекарем его отец. А еще там будет экспозиция о всемирном значении Достоевского и его общемировом наследии и пространство для мероприятий, медиаресурсов, которые позволят поставить изучение творчества великого писателя в XXI веке на новый уровень.

"Увлекался, работал, старался добиться результата, почти терял голову от азарта, успокаивался, приобретал друзей…", - так семь с лишним лет назад отвечал Бак на вопрос, надолго ли он связал свою жизнь с Литературным музеем. - "И на все это обычно уходило семь лет. Нет, я никогда не бросал прежнее дело окончательно, но живое внимание само собою переключалось на новое, также занимавшее меня в течение очередных семи лет". Так что с 2021 пошла следующая семилетка Дмитрия Бака.