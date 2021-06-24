Директор Гослитмузея Дмитрий Бак отмечает 60-летие

Новости

78-летний Харрисон Форд получил травму на съемках "Индианы Джонса 5" 15:08
"Турпомощь" прокомментировала новые ограничения по COVID-19 на Кубани 15:07
Cуд во Франции оставил в силе приговор россиянину Виннику 14:57
Карелия и Псковская область примут туристов с антиковидным статусом 14:51
Косачев оценил слова Меркель о необходимости ЕС вести диалог с Россией 14:50
Центр Чумакова направил заявку в ВОЗ на одобрение вакцины "КовиВак" 14:45
Минюст предлагает прописать правила оплаты адвоката жертвам преступлений 14:40
Умер актер из "Они сражалась за Родину" Ёрмахмад Аралев 14:38
Ученый обозначил примерные сроки борьбы с коронавирусом 14:36
Переработку отходов правительство поддержит выкупом облигаций 14:33
Вильфанд предупредил москвичей об опасном ультрафиолетовом излучении 14:30
Ипотечных сделок на рынке новостроек в Москве стало вдвое больше 14:29
Депутат Госдумы: НАТО уже утрачивает свой смысл 14:24
В Москве побит очередной температурный рекорд 14:23
Какие маршруты будет обслуживать единая дальневосточная авиакомпания 14:22
Меркель призвала к координации в борьбе с вирусом "Дельта" 14:22
Отели Кубани с августа будут принимать только вакцинированных туристов 14:14
Сабантуй впервые в истории отпразднуют в игре Minecraft 14:13
Лавров и Макей обсудили по телефону ряд двусторонних вопросов 14:00
Инфекционист объяснил, почему не работает "золотое правило" вакцинации 13:54
Профсоюзы оценили законность отстранения непривитых москвичей от работы 13:49
Хуснуллин: Необходимо пересмотреть нормативы парковочных мест 13:44
Минфин поддержал введение экспортных пошлин на металлопродукцию 13:37
Инфекционист пояснил, как жара влияет на самочувствие сделавших прививку 13:35
Белоусов объяснил необходимость новых пошлин на экспорт металлов 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
24.06.2021 13:56
Рубрика: Культура

Директор Гослитмузея Дмитрий Бак отмечает 60-летие

Текст: Андрей Васянин, Михаил Визель
24 июня отмечает 60-летие Дмитрий Бак - директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля, профессор РГГУ и школы-студии МХТ, литературовед и поэт.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

В это трудно поверить. Причем по двум прямо противоположным причинам. С одной стороны - моложавый элегантный Дмитрий Петрович, который остается Димой для множества людей, годящихся ему в ученики и даже сыновья, рьяный футболист (некогда - член республиканской молодежной сборной) и отец взрослого сына и еще двух очаровательных младших школьниц. С другой - вспоминая, сколько всего он "тянет", сколькими процессами, проектами и студентами руководит, сколько всего успел...

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Литературная премия "Ясная Поляна" объявила длинный список

Достаточно осознать, что в первую очередь именно его усилиями тихий Литературный музей переехал в новое огромное здание на первой линии Садового кольца и стал одним из заметных культурных и образовательных центров Москвы. А в перспективе - центром целого литературно-исторического кластера.

Так, в доме по Зубовскому, 15 - нынешней штаб-квартире ГМИРЛИ им. Даля - начинает размещаться Музей истории литературы XX века. Это будет Дом для русской литературы, по этажам которого расселят главных отечественных авторов, снабдив комнату Платонова и Булгакова, Замятина и Ремизова предметами, помнящими их руки. Ведь в фондах ГМИРЛИ - тысячи и тысячи подобных единиц хранения. Первые жильцы дома, Осип и Надежда Мандельштам уже обживают свои комнаты: на четвертом этаже открылась постоянная экспозиция "Улица Мандельштама: Осип и Надежда".

Событиями всероссийского, а то и международного масштаба становятся концептуальные и при этом безумно интересные выставки "Есенин. Живите так, как вас ведет звезда", "Чехов, Бунин, Куприн: судьбы скрещения", "Быть Фетом", "Федор Достоевский. Сильные впечатления"...

Достоевский, кстати, получит вскоре целый дом: в день 200-летия писателя на улице, носящей его имя, откроется новый музейный центр "Московский дом Достоевского", в основе которого мемориальная квартира семьи писателя на первом этаже флигеля Мариинской больницы для бедных, где служил лекарем его отец. А еще там будет экспозиция о всемирном значении Достоевского и его общемировом наследии и пространство для мероприятий, медиаресурсов, которые позволят поставить изучение творчества великого писателя в XXI веке на новый уровень.

"Увлекался, работал, старался добиться результата, почти терял голову от азарта, успокаивался, приобретал друзей…", - так семь с лишним лет назад отвечал Бак на вопрос, надолго ли он связал свою жизнь с Литературным музеем. - "И на все это обычно уходило семь лет. Нет, я никогда не бросал прежнее дело окончательно, но живое внимание само собою переключалось на новое, также занимавшее меня в течение очередных семи лет". Так что с 2021 пошла следующая семилетка Дмитрия Бака.

Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Путин: Нужно укреплять механизмы, обеспечивающие запрет на разработку биооружия
Песков: Вакцинация от коронавируса остается добровольной
Захарова сообщила о жестком демарше британскому послу
Попова заявила об угрозе "инфодемии" в условиях COVID-19
Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля
В Эрмитаже открылись две выставки о блокаде Ленинграда и жизни музея
Как музей-усадьба Льва Толстого будет отмечать вековой юбилей